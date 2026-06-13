Colegul lui Valentin Mihăilă debutează la Mondial, dar visează să fie agent FBI: “Ronaldo mă inspiră foarte mult”

Frantzdy Pierrot (31 de ani), atacantul reprezentativei statului Haiti, se pregăteşte să debuteze la Campionatul Mondial 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.
Haiti o va întâlni pe Scoţia duminică noapte, de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Pierrot vrea să se facă agent FBI după ce se va lăsa de fotbal
Pierrot aparţine de AEK Atena, dar sezonul trecut a evoluat la Rizespor, fiind coleg cu jucătorul naţionalei României, Valentin Mihăilă (26 de ani).
Pierrot a marcat 34 de goluri în 51 de meciuri pentru reprezentativa statului Haiti. El ar urma să se întoarcă în curând la AEK Atena.
Pierrot visează să devină agent FBI după ce se va retrage din fotbal, el urmând studii în criminologie la Universitatea din Boston.
“Vreau să joc cât mai mult timp posibil, atât timp cât Dumnezeu îmi va da capacitatea fizică necesară. Voi continua să muncesc, să încerc să mă mențin în formă și totul va fi bine”, a declarat Pierrot pentru L’Equipe.
“Cristiano Ronaldo mă inspiră foarte mult: dacă el poate juca atât de mult timp, de ce n-aș putea și eu? Fac tot ce trebuie, am grijă de mine. Poate peste șapte, opt sau zece ani voi veni la tine și îți voi spune: ‘Ți-am zis eu?'”, a subliniat Pierrot, pentru sursa citată.
Programul lui Haiti în Grupa C la Campionatul Mondial 2026
Haiti – Scoția, 14 iunie, ora 04:00 – Foxborough (Boston), SUA
Brazilia – Haiti, 20 iunie, ora 04:00 – Philadelphia, SUA
Maroc – Haiti, 25 iunie, ora 01:00 – Atlanta, SUA
Lotul lui Haiti pentru Campionatul Mondial 2026
Portari: Johny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (Cosmos Koblenz)
Fundași: Ricardo Ade (LDU Quito), Carlens Arcus (Angers), Martin Experience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (Gent), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)
Mijlocași: Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Carl Sainte (El Paso Locomotive FC), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov)
Atacanți: Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC), Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Yassin Fortune (Vizela), Wilson Isidor (Sunderland), Lenny Joseph (Ferencvaros)
Selecționer: Sebastien Migne
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