Colegul lui Valentin Mihăilă debutează la Mondial, dar visează să fie agent FBI: “Ronaldo mă inspiră foarte mult”

Frantzdy Pierrot, după un gol pentru Haiti / Profimedia Images

Frantzdy Pierrot (31 de ani), atacantul reprezentativei statului Haiti, se pregăteşte să debuteze la Campionatul Mondial 2026, turneu final care se vede exclusiv în Universul Antena.

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Haiti o va întâlni pe Scoţia duminică noapte, de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Pierrot vrea să se facă agent FBI după ce se va lăsa de fotbal

Pierrot aparţine de AEK Atena, dar sezonul trecut a evoluat la Rizespor, fiind coleg cu jucătorul naţionalei României, Valentin Mihăilă (26 de ani).

Pierrot a marcat 34 de goluri în 51 de meciuri pentru reprezentativa statului Haiti. El ar urma să se întoarcă în curând la AEK Atena.

Pierrot visează să devină agent FBI după ce se va retrage din fotbal, el urmând studii în criminologie la Universitatea din Boston.