OFICIAL | Selecţionerul care a învins România a semnat chiar înainte de debutul la Cupa Mondială

Cupa Mondială 2026 din Statele Unite, Canada şi Mexic a început de 3 zile, iar spectacolul a fost pe măsură, în direct în Universul Antena, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Încă nu au apucat să debuteze toate echipele naţionale, însă cu toate acestea şefii Federaţiei din Austria au luat o decizie în privinţa lui Ralf Rangnick, selecţionerul care a reuşit calificarea echipei la turneul final.

Ralf Rangnick a semnat, înainte de debutul Austriei la Cupa Mondială

Fosta adversară a României din preliminarii, Austria, a anunţat că Ralf Rangnick continuă pe banca echipei şi după Cupa Mondială. Tehnicianul german a semnat prelungirea contractului care urma să expire după turneul final din statele Unite, Canada şi Mexic.

“Aventura continuă! Ralf Rangnick > 2028”, a fost anunţul făcut de Austria.

Acesta a terminat cu Autria pe locul 1 în grupă unde au mai fost Bosnia şi România. Pe tricolori i-a învins, 2-1, pe teren propriu, şi a pierdut la Bucureşti, 0-1, după golul venit din partea lui Virgil Ghiţă la ultima fază a confruntării.