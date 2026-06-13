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OFICIAL | Selecţionerul care a învins România a semnat chiar înainte de debutul la Cupa Mondială

Mihai Alecu Publicat: 13 iunie 2026, 21:51

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OFICIAL | Selecţionerul care a învins România a semnat chiar înainte de debutul la Cupa Mondială

Ralf Rangnick a semnat prelungirea contractului cu Austria. Foto: Getty Images

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Cupa Mondială 2026 din Statele Unite, Canada şi Mexic a început de 3 zile, iar spectacolul a fost pe măsură, în direct în Universul Antena, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Încă nu au apucat să debuteze toate echipele naţionale, însă cu toate acestea şefii Federaţiei din Austria au luat o decizie în privinţa lui Ralf Rangnick, selecţionerul care a reuşit calificarea echipei la turneul final.

Ralf Rangnick a semnat, înainte de debutul Austriei la Cupa Mondială

Fosta adversară a României din preliminarii, Austria, a anunţat că Ralf Rangnick continuă pe banca echipei şi după Cupa Mondială. Tehnicianul german a semnat prelungirea contractului care urma să expire după turneul final din statele Unite, Canada şi Mexic.

“Aventura continuă! Ralf Rangnick > 2028”, a fost anunţul făcut de Austria.

Acesta a terminat cu Autria pe locul 1 în grupă unde au mai fost Bosnia şi România. Pe tricolori i-a învins, 2-1, pe teren propriu, şi a pierdut la Bucureşti, 0-1, după golul venit din partea lui Virgil Ghiţă la ultima fază a confruntării.

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Austria urmează să debuteze la Cupa Mondială contra Iordaniei, după care urmează să joace împotriva Argentinei şi a Algeriei.

Cariera lui Ralf Rangnick

Ralf Rangnick este considerat una dintre figurile care au influențat profund fotbalul modern german, atât prin activitatea de antrenor, cât și prin rolurile sale de director sportiv. Și-a construit reputația la cluburi precum VfB Stuttgart, Hannover 96 și, mai ales, TSG Hoffenheim, unde a pus bazele unui proiect bazat pe pressing intens și tranziții rapide. Filosofia sa tactică, adesea descrisă drept „gegenpressing modern”, a devenit ulterior un model pentru numeroase echipe europene.

Ulterior, Rangnick a avut un rol esențial în dezvoltarea proiectului Red Bull din fotbal, contribuind la ascensiunea cluburilor RB Leipzig și Red Bull Salzburg printr-un sistem coerent de scouting și dezvoltare a jucătorilor. A ajuns în atenția publicului larg și prin scurta sa perioadă ca antrenor interimar la Manchester United în sezonul 2021–2022, iar apoi a preluat funcția de selecționer al naționalei Austriei, unde este şi acum.

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