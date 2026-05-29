Au mai rămas câteva zile până la startul Cupei Mondiale 2026, iar pregătirile sunt în toi. Asta se întâmplă şi pe Lincoln Financial Field, arenă care va fi cunoscută sub numele de Philadelphia Stadium pe durata turneului final, din raţiuni comerciale. Oraşul în care s-a născut democraţia americană va găzdui şase meciuri la acest Campionat Mondial, ultimul de aici urmând să aibă loc chiar pe 4 iulie, Ziua Independenţei.

Arena de 67.594 de locuri s-a deschis în august 2003, la 2 ani şi 3 luni de la startul lucrărilor şi este casa lui Philadelphia Flyers din NFL, dar şi a celor de la Temple Owls Football, echipa de fotbal din NCAA. Aici a jucat şi Philadelphia Union, echipa din MLS, temporar, în 2010.

Philadelphia Stadium: Arena inaugurată de Ronaldinho va găzdui 6 meciuri la Cupa Mondială 2026

Arena a fost inaugurată pe 3 august 2003, la meciul amical dintre Manchester United şi Barcelona, încheiat cu victoria “diavolilor roşii”, scor 3-1. Pe teren s-au aflat mai multe nume mari, precum Ronaldinho, Puyol, Xavi, Kluivert, Valdes, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy, Roy Keane, Ole Gunnar Solskjaer sau Diego Forlan.

De-a lungul anilor, aici au avut loc mai multe meciuri de pregătire, dueluri din MLS, partide de la Copa America 2016, dar şi şapte meciuri de la Campionatul Mondial al Cluburilor, printre care şi sfertul de finală al echipei care avea să câştige turneul, Chelsea, în faţa lui Palmeiras. Pe Lincoln Financial Field s-au disputat şi patru meciuri de la Cupa Mondială de fotbal feminin.

Cu 172 de loje de lux, care au de la 12 până la 40 de locuri, experienţa este grozavă pe Lincoln Financial Field, dar şi costisitoare. Cei care vor să aibă parte întreg anul de o lojă aici trebuie să scoată din buzunar între 75.000 şi 300.000 de euro. În total, costurile de construcţie au ajuns la 512 milioane de dolari (n.r. 896 milioane de euro, echivalentul din 2025). În 2013, stadionul a fost revovat şi s-au cheltuit alte 125 de milioane de dolari.