Philadelphia Stadium: Arena inaugurată de Ronaldinho va găzdui 6 meciuri la Cupa Mondială 2026

Alex Masgras Publicat: 29 mai 2026, 17:47

Stadionul din Philadelphia care va găzdui meciuri la Cupa Mondială 2026 / Getty Images

Au mai rămas câteva zile până la startul Cupei Mondiale 2026, iar pregătirile sunt în toi. Asta se întâmplă şi pe Lincoln Financial Field, arenă care va fi cunoscută sub numele de Philadelphia Stadium pe durata turneului final, din raţiuni comerciale. Oraşul în care s-a născut democraţia americană va găzdui şase meciuri la acest Campionat Mondial, ultimul de aici urmând să aibă loc chiar pe 4 iulie, Ziua Independenţei.

Arena de 67.594 de locuri s-a deschis în august 2003, la 2 ani şi 3 luni de la startul lucrărilor şi este casa lui Philadelphia Flyers din NFL, dar şi a celor de la Temple Owls Football, echipa de fotbal din NCAA. Aici a jucat şi Philadelphia Union, echipa din MLS, temporar, în 2010.

Arena a fost inaugurată pe 3 august 2003, la meciul amical dintre Manchester United şi Barcelona, încheiat cu victoria “diavolilor roşii”, scor 3-1. Pe teren s-au aflat mai multe nume mari, precum Ronaldinho, Puyol, Xavi, Kluivert, Valdes, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy, Roy Keane, Ole Gunnar Solskjaer sau Diego Forlan.

Ronaldinho şi Sir Alex Ferguson / Getty Images

De-a lungul anilor, aici au avut loc mai multe meciuri de pregătire, dueluri din MLS, partide de la Copa America 2016, dar şi şapte meciuri de la Campionatul Mondial al Cluburilor, printre care şi sfertul de finală al echipei care avea să câştige turneul, Chelsea, în faţa lui Palmeiras. Pe Lincoln Financial Field s-au disputat şi patru meciuri de la Cupa Mondială de fotbal feminin.

Cu 172 de loje de lux, care au de la 12 până la 40 de locuri, experienţa este grozavă pe Lincoln Financial Field, dar şi costisitoare. Cei care vor să aibă parte întreg anul de o lojă aici trebuie să scoată din buzunar între 75.000 şi 300.000 de euro. În total, costurile de construcţie au ajuns la 512 milioane de dolari (n.r. 896 milioane de euro, echivalentul din 2025). În 2013, stadionul a fost revovat şi s-au cheltuit alte 125 de milioane de dolari.

Încă de când a fost conceput stadionul, planul a fost ca de sus, tribunele să aducă cu aripile unui vultur, aşa cum se numeşte şi echipa de fotbal american. De asemenea, de pe stadion se poate vedea oraşul Philadelphia. În exterior, stadionul face referire la arhitectura istorică a oraşului, dar şi la podurile din Philadelphia.

Lincoln Financial Field / Getty Images

De-a lungul anilor, Lincoln Financial Field a fost gazda mai multor artişti uriaşi. Primul care a concertat aici a fost Bruce Springsteen. În prima ani, arena nu a fost aleasă pentru concerte, dar acestea s-au înmulţit după 2011: U2, Taylor Swift, One Direction, Beyonce, Guns N’ Roses, Coldplay, Metallica, Ed Sheeran, The Rolling Stones, The Weeknd, Rammstein sau Kendrick Lamar.

Primul meci care se va juca pe acest stadion la World Cup 2026 este cel dintre Coasta de Fildeş şi Ecuador, care va avea loc pe 15 iunie, de la ora 02:00. Aici vor juca şi două foste campioane mondiale, Brazilia şi Franţa. Pe 5 iulie, de la ora 00:00, va avea loc un duel din optimile de finală. În Statele Unite va fi încă 4 iulie, iar americanii promit spectacol de Ziua Independenţei.

Meciurile de la World Cup 2026 care vor avea loc la Philadelphia

  • Coasta de Fildeş – Ecuador (02:00, Grupa E, Philadelphia Stadium, 15 iunie)
  • Brazilia – Haiti (03:30, Grupa C, Philadelphia Stadium, 20 iunie)
  • Franţa – Irak (00:00, Grupa I, Philadelphia Stadium, 23 iunie)
  • Curacao – Coasta de Fildeş (23:00, Grupa E, Philadelphia Stadium, 25 iunie)
  • Croaţia – Ghana (00:00, Grupa L, Philadelphia Stadium, 28 iunie)
  • Optimi de finală (00:00, 5 iulie)
