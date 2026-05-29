FIFA a pus din nou în vânzare bilete pentru Cupa Mondială. Recordul a fost bătut deja

FIFA a anunţat că un nou lot de bilete pentru cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale de fotbal, care va debuta pe 11 iunie, a fost pus în vânzare joi, cu 14 zile înainte de începerea turneului din America de Nord, informează AFP.
“Biletele sunt disponibile conform regulii primului sosit, în limita stocului disponibil”, a explicat forul fotbalistic mondial pe contul oficial al turneului de pe reţeaua X, vânzările începând la ora 21:00 GMT (24:00, ora României) pe site-ul oficial FIFA.com/tickets.
FIFA a pus din nou în vânzare bilete pentru Cupa Mondială 2026
Federaţia internaţională de fotbal indicase în aprilie că biletele pentru competiţie vor fi puse în vânzare în mod regulat pe site-ul său oficial până la finala din 19 iulie. Peste cinci milioane de bilete au fost deja vândute, potrivit preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, din cele aproximativ şapte milioane puse iniţial în vânzare. Recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru o Cupă Mondială, stabilit în 1994, a fost deja doborât.
În această vară, turneul găzduit în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada include 48 de echipe şi 104 meciuri, dintre care 78 se vor juca pe teritoriul american. Problema biletelor a stârnit controverse, FIFA fiind acuzată că oferă bilete la preţuri exorbitante, în ciuda promisiunilor făcute atunci când turneul a fost atribuit celor trei ţări gazdă.
O anchetă judiciară a fost deschisă miercuri în statele New York şi New Jersey cu privire la practicile FIFA în materie de bilete, în special pentru cele opt meciuri programate pe stadionul MetLife din New Jersey, inclusiv finala, notează Agerpres.
Cât costă cel mai ieftin şi cel mai scump bilet pentru Cupa Mondială 2026
Federaţia Europeană a Suporterilor (ESF) şi Euroconsumers, o organizaţie a consumatorilor care reprezintă continentul, au anunţat la sfârşitul lunii martie că au depus o plângere la Comisia Europeană împotriva FIFA pentru abuz de poziţie dominantă pe piaţă şi pentru ca firma să abandoneze procedurile sale “opace şi nedrepte”.
FIFA a apărat preţurile biletelor la Cupa Mondială, despre care a spus că au fost determinate de o cerere “nebună” şi de o structură de preţuri care variază în funcţie de meci, potrivit lui Gianni Infantino.
“Strategia de preţuri a FIFA acoperă o gamă largă de niveluri şi categorii de preţuri, reflectând cererea pieţei pentru fiecare meci”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA pentru AFP la începutul lunii mai.
- Cel mai ieftin bilet pentru un meci la Cupa Mondială începe de la 60 de dolari, iar pentru marea finală poate să ajungă până la peste 30.000 de dolari.
- E oficial! Lionel Messi merge la Campionatul Mondial! Scaloni a anunţat lotul Argentinei pentru FIFA World Cup
- Răzvan Lucescu, mesaj tranşant despre interesul lui Beşiktaş! Ce a spus despre Campionatul Mondial
- Măsurile speciale anunțate de SUA, Mexic și Canada, cu două săptămâni înainte de startul Campionatului Mondial
- Stories of the cities: Houston
- Alertă la naționala Braziliei! Neymar s-a accidentat iarăși. Cât va lipsi starul lui Santos