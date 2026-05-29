Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | FIFA a pus din nou în vânzare bilete pentru Cupa Mondială. Recordul a fost bătut deja

FIFA a pus din nou în vânzare bilete pentru Cupa Mondială. Recordul a fost bătut deja

Mihai Alecu Publicat: 29 mai 2026, 9:22

Comentarii
FIFA a pus din nou în vânzare bilete pentru Cupa Mondială. Recordul a fost bătut deja

FIFA a pus din nou în vânzare bilete pentru Cupa Mondială. Foto: Gettyimages

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FIFA a anunţat că un nou lot de bilete pentru cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale de fotbal, care va debuta pe 11 iunie, a fost pus în vânzare joi, cu 14 zile înainte de începerea turneului din America de Nord, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Biletele sunt disponibile conform regulii primului sosit, în limita stocului disponibil”, a explicat forul fotbalistic mondial pe contul oficial al turneului de pe reţeaua X, vânzările începând la ora 21:00 GMT (24:00, ora României) pe site-ul oficial FIFA.com/tickets.

FIFA a pus din nou în vânzare bilete pentru Cupa Mondială 2026

Federaţia internaţională de fotbal indicase în aprilie că biletele pentru competiţie vor fi puse în vânzare în mod regulat pe site-ul său oficial până la finala din 19 iulie. Peste cinci milioane de bilete au fost deja vândute, potrivit preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, din cele aproximativ şapte milioane puse iniţial în vânzare. Recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru o Cupă Mondială, stabilit în 1994, a fost deja doborât.

În această vară, turneul găzduit în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada include 48 de echipe şi 104 meciuri, dintre care 78 se vor juca pe teritoriul american. Problema biletelor a stârnit controverse, FIFA fiind acuzată că oferă bilete la preţuri exorbitante, în ciuda promisiunilor făcute atunci când turneul a fost atribuit celor trei ţări gazdă.

O anchetă judiciară a fost deschisă miercuri în statele New York şi New Jersey cu privire la practicile FIFA în materie de bilete, în special pentru cele opt meciuri programate pe stadionul MetLife din New Jersey, inclusiv finala, notează Agerpres.

Reclamă
Reclamă

Cât costă cel mai ieftin şi cel mai scump bilet pentru Cupa Mondială 2026

Federaţia Europeană a Suporterilor (ESF) şi Euroconsumers, o organizaţie a consumatorilor care reprezintă continentul, au anunţat la sfârşitul lunii martie că au depus o plângere la Comisia Europeană împotriva FIFA pentru abuz de poziţie dominantă pe piaţă şi pentru ca firma să abandoneze procedurile sale “opace şi nedrepte”.

FIFA a apărat preţurile biletelor la Cupa Mondială, despre care a spus că au fost determinate de o cerere “nebună” şi de o structură de preţuri care variază în funcţie de meci, potrivit lui Gianni Infantino.

“Strategia de preţuri a FIFA acoperă o gamă largă de niveluri şi categorii de preţuri, reflectând cererea pieţei pentru fiecare meci”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA pentru AFP la începutul lunii mai.

Facultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elităFacultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elită
Reclamă
  • Cel mai ieftin bilet pentru un meci la Cupa Mondială începe de la 60 de dolari, iar pentru marea finală poate să ajungă până la peste 30.000 de dolari.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii din Sănătate au venit cu fluturaşul de salariu la protest. Veniturile scad pentru 40% din bugetari
Observator
Angajaţii din Sănătate au venit cu fluturaşul de salariu la protest. Veniturile scad pentru 40% din bugetari
Ce se întâmplă cu bărbatul condamnat la închisoare după ce l-a scuipat pe Traian Băsescu. Motivul incredibil pentru care a fost amendat drastic de autorități
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu bărbatul condamnat la închisoare după ce l-a scuipat pe Traian Băsescu. Motivul incredibil pentru care a fost amendat drastic de autorități
10:05

Cum s-a terminat ultimul Dinamo – FCSB cu miză uriaşă. Gol decisiv la ultima fază care a decis titlul
9:59

Andrei Nicolescu a auzit ce a spus Florin Tănase şi i-a dat replica, înainte de Dinamo – FCSB: “Asta e realitatea”
9:38

Sorana Cîrstea le-a spus francezilor care este marea dorinţă, în ultimul an al carierei: “Acesta a fost visul meu”
9:27

Florentino Perez l-a descris în doar patru cuvinte pe Jose Mourinho, înainte de revenirea la Real Madrid
9:15

Dinamo – FCSB LIVE TEXT (20:30). Derby uriaş pentru calificarea în Conference League. Echipele probabile
9:09

Liverpool insistă pentru transferul înlocuitorului lui Mohamed Salah, iar Manchester City şi PSG stau la pândă
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 4 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 5 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total