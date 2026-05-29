FIFA a pus din nou în vânzare bilete pentru Cupa Mondială. Recordul a fost bătut deja

FIFA a anunţat că un nou lot de bilete pentru cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale de fotbal, care va debuta pe 11 iunie, a fost pus în vânzare joi, cu 14 zile înainte de începerea turneului din America de Nord, informează AFP.

“Biletele sunt disponibile conform regulii primului sosit, în limita stocului disponibil”, a explicat forul fotbalistic mondial pe contul oficial al turneului de pe reţeaua X, vânzările începând la ora 21:00 GMT (24:00, ora României) pe site-ul oficial FIFA.com/tickets.

Federaţia internaţională de fotbal indicase în aprilie că biletele pentru competiţie vor fi puse în vânzare în mod regulat pe site-ul său oficial până la finala din 19 iulie. Peste cinci milioane de bilete au fost deja vândute, potrivit preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, din cele aproximativ şapte milioane puse iniţial în vânzare. Recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru o Cupă Mondială, stabilit în 1994, a fost deja doborât.

În această vară, turneul găzduit în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada include 48 de echipe şi 104 meciuri, dintre care 78 se vor juca pe teritoriul american. Problema biletelor a stârnit controverse, FIFA fiind acuzată că oferă bilete la preţuri exorbitante, în ciuda promisiunilor făcute atunci când turneul a fost atribuit celor trei ţări gazdă.

O anchetă judiciară a fost deschisă miercuri în statele New York şi New Jersey cu privire la practicile FIFA în materie de bilete, în special pentru cele opt meciuri programate pe stadionul MetLife din New Jersey, inclusiv finala, notează Agerpres.