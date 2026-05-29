Publicat: 29 mai 2026, 12:43

La Cupa Mondială da, la Dinamo ba! Fotbalistul a luat o decizie drastică înainte de turneul final

Fotbalistul din Noua Zeelandă şi-a amânat nunta. Foto: Gettyimages

Portarul echipei Auckland FC, Michael Woud, a trebuit să-şi amâne planurile de nuntă după ce a fost inclus în lotul Noii Zeelande pentru Cupa Mondială, dar spune că participarea la cel mai mare turneu de fotbal nu este un motiv rău pentru a anula evenimentul respectiv, informează Reuters.

Woud s-a logodit în urmă cu un an, când nu avea prea multe bănuieli că va fi în planurile selecţionerului Darren Bazeley pentru Cupa Mondială şi intenţiona să se căsătorească cu logodnica sa Zana Renton în perioada turneului final din America de Nord (11 iunie – 19 iulie).

Jucătorul îşi amâna nunta pentru a participa la Cupa Mondială

Bazeley l-a confirmat pe Woud, jucător cu şase selecţii la naţionala ţării sale, ca al treilea portar din lotul de 26 de jucători, după Max Crocombe şi Alex Paulsen, în cursul acestei luni. Şi, deşi Woud s-ar putea să nu joace niciun minut la Cupa Mondială, goalkeeper-ul a spus că logodnica sa a fost de acord.

“Logodnica mea m-a susţinut foarte mult în această privinţă. Nu este un lucru rău să-ţi anulezi nunta pentru asta. Se întâmplă doar la fiecare patru ani”, a declarat portarul în vârstă de 27 de ani pentru presa din Noua Zeelandă. “O vom face pur şi simplu anul viitor”, a adăugat el.

Convocarea lui Woud vine după un sezon de succes cu Auckland FC, alături de care a câştigat în premieră titlul de campion în A-League, liga profesionistă australiană. Noua Zeelandă, echipa cea mai slab clasată în ierarhia FIFA dintre cele 48 de selecţionate participante la Cupa Mondială, va juca împotriva Iranului, Egiptului şi Belgiei în faza grupelor, notează agerpres.

Alex Pop ratează meciul dintre Dinamo şi FCSB pentru că are nuntă

O situaţie asemănătoare este în România, acolo unde Alex Pop şi-a programat şi el evenimentul special de pe plan personal de ceva timp. Totuşi, atacantul nu a găsit vreo soluţie de a amâna şi astfel este nevoit să rateze barajul de calificare în cupele europene.

Jucătorul are nunta pusă chiar vineri, pe 29 mai, în ziua în care colegii săi dau piept cu FCSB, pe Arcul de Triumf.

