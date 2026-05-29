Ionuţ Axinescu Publicat: 29 mai 2026, 15:16

Pedepsit o viață pentru că Brazilia a pierdut Mondialul: Plătesc de 50 de ani pentru o crimă pe care nu am comis-o!

Moacir Barbosa/ FIFA

Pe 16 iulie 1950, Brazilia mai avea de rezolvat ceea ce părea doar o formalitate pentru a cuceri primul ei trofeu al Cupei Mondiale. Seleção juca acasă, pe celebra Maracanã din Rio de Janeiro, cu Uruguay și avea nevoie numai de un rezultat de egalitate pentru a se încununa campioana lumii. A fost jocul decisiv al turneului, un soi de finală, deși nu una clasică, așa cum sunt cele de azi.

Meciul s-a disputat, oficial, cu 173.850 de spectatori, în ciuda eforturilor organizatorilor de a limita numărul de suporteri. Aparent, au fost chiar mai mulți fani, potrivit Guinness World Records. „Cifrele neoficiale pentru acest meci indică o asistență de până la 199.854 de persoane, mii de oameni intrând pe stadion fără bilet pentru a urmări ceea ce se aștepta a fi prima victorie a Braziliei la Cupa Mondială.”

Frank Sinatra, Papa și Alcides Ghiggia

Brazilia era considerată aproape imbatabilă în acele vremuri, iar golul lui Friaça, căzut în startul reprizei secunde, părea să confirme supremația gazdelor. Toată țara se pregătea de sărbătoare, nici măcar fotbaliștii din Uruguay nu mai sperau să întoarcă soarta meciului de la Rio de Janeiro.

„Atmosfera era fantastică. Suporterii lor săreau de bucurie, ca și cum ar fi câștigat deja Cupa Mondială”, rememora uruguayanul Alcides Ghiggia, în 2014, într-un material realizat de BBC. Doar că fotbalul a fost mereu surprinzător. Ghiggia a oferit o pasă de gol pentru Schiaffino, în minutul 66, apoi, cu 11 minute înainte de final, chiar el a marcat pentru 2-1. „A fost golul vieții mele. Doar trei oameni au făcut Maracanã să tacă: Frank Sinatra, Papa și cu mine”, a zis Ghiggia.

Țapul ispășitor: Moacir Barbosa

După eșec, în Brazilia a fost doliu național. Și cum întotdeauna e nevoie de un „țap ispășitor”, acesta a fost găsit în persoana lui Moacir Barbosa, portarul care a încasat golurile înfrângerii. În vârstă de 29 de ani și legitimat la Vasco da Gama, Barbosa fusese excelent de-a lungul turneului. Era un rebel, apăra fără mănuși, dar avea reflexe și plasament excelent.

E adevărat, e posibil ca Moacir Barbosa să fi greșit la golul decisiv al Uruguayului, dar ce a urmat avea să-i afecteze nu doar cariera, ci și cursul vieții. Blamat de toată Brazilia, portarul povestea cum, la 20 de ani după acel meci de coșmar, încă era arătat cu degetul pe stradă. „Uite, fiule, el e omul care a făcut toată Brazilia să plângă”, a auzit, într-o zi, din partea unei mame.

„Plătesc de 50 de ani pentru o crimă pe care nu am comis-o!”

Barbosa a jucat până la 42 de ani și a rămas în istorie și datorită faptului că a fost primul jucător de culoare care a apărat poarta Braziliei. Multă vreme, și singurul, până la Dida, la începutul anilor ‘90. După retragere, a lucrat ca administrator la stadionul Maracanã, apoi s-a retras la Praia Grande, undeva pe coasta din São Paulo.

S-a simțit mereu nedreptățit pentru tratamentul de care a avut parte în țară. „Nu sunt vinovat, eram 11 pe teren. În Brazilia, pedeapsa maximă pentru o crimă este de 30 de ani. Eu plătesc de 50 de ani pentru o crimă pe care nu am comis-o”, a spus Moacir Barbosa în anul 2000, cu puțin timp înainte să înceteze din viață din cauza unui infarct, la 79 de ani.

