Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din optimile Roland Garros! Șansă mare de a-și egala cel mai bun rezultat la Paris

Sorana Cîrstea s-a calificat fără emoții în optimile Roland Garros, după un dublu 6-0 în disputa cu Solana Sierra, jucătoare pe care a învins-o în mai puțin de o oră în cursul zilei de vineri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru a-și egala cel mai bun rezultat din carieră la Grand Slam-ul parizian, cea mai bine clasată jucătoare a României va trebui să treacă de Xiyu Wang (25 ani, locul 18 WTA).

Sorana Cîrstea – Xiyu Wang, duel pentru sferturile Roland Garros

Sorana Cîrstea este în optimile Roland Garros, după o adevărată reprezentație de forță în fața Solanei Sierra. Sportiva noastră și-a „călcat în picioare” adversara, care nu a reușit să câștige nici măcar un game.

Reușita de senzație i-a adus Soranei un cec „frumos” în valoare de 285.000 de euro, însă o eventuală calificare în sferturi ar însemna mult mai mult.

Xiyu Wang (25 ani, locul 18 WTA) va fi adversara româncei în optimi la Roland Garros. Chinezoaica a produs surpriza în turul al treilea și a eliminat-o pe Yuliia Starodubtseva (55 WTA).