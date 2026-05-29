Home | Tenis | Roland Garros | Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din optimile Roland Garros! Șansă mare de a-și egala cel mai bun rezultat la Paris

Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din optimile Roland Garros! Șansă mare de a-și egala cel mai bun rezultat la Paris

Daniel Işvanca Publicat: 29 mai 2026, 17:21

Comentarii
Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din optimile Roland Garros! Șansă mare de a-și egala cel mai bun rezultat la Paris

Sorana Cîrstea / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sorana Cîrstea s-a calificat fără emoții în optimile Roland Garros, după un dublu 6-0 în disputa cu Solana Sierra, jucătoare pe care a învins-o în mai puțin de o oră în cursul zilei de vineri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru a-și egala cel mai bun rezultat din carieră la Grand Slam-ul parizian, cea mai bine clasată jucătoare a României va trebui să treacă de Xiyu Wang (25 ani, locul 18 WTA).

Sorana Cîrstea – Xiyu Wang, duel pentru sferturile Roland Garros

Sorana Cîrstea este în optimile Roland Garros, după o adevărată reprezentație de forță în fața Solanei Sierra. Sportiva noastră și-a „călcat în picioare” adversara, care nu a reușit să câștige nici măcar un game.

Reușita de senzație i-a adus Soranei un cec „frumos” în valoare de 285.000 de euro, însă o eventuală calificare în sferturi ar însemna mult mai mult.

Xiyu Wang (25 ani, locul 18 WTA) va fi adversara româncei în optimi la Roland Garros. Chinezoaica a produs surpriza în turul al treilea și a eliminat-o pe Yuliia Starodubtseva (55 WTA).

Reclamă
Reclamă

Miză financiară uriașă

Cele mai bune rezultate din cariera Soranei Cîrstea la turneele de Grand Slam sunt calificările în sferturi la Roland Garros (2009) și US Open (2023).

Dacă va trece de Xiyu Wang, românca își va egala performanță de acum 17 ani de la turneul parizian, dar ar câștiga și o mică avere. Concret, calificarea în sferturi este recompensată cu un cec în valoare de €470,000.

Rusia ameninţă România cu represalii după închiderea consulatului din ConstanţaRusia ameninţă România cu represalii după închiderea consulatului din Constanţa
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Putin este la curent cu drona care a lovit blocul din Galaţi: "Ce credeți? Că i-am ascuns?"
Observator
Putin este la curent cu drona care a lovit blocul din Galaţi: "Ce credeți? Că i-am ascuns?"
Ce schimbare a produs Marius Baciu în vestiarul FCSB după doar o săptămână: „Pleacă favoriți cu Dinamo”
Fanatik.ro
Ce schimbare a produs Marius Baciu în vestiarul FCSB după doar o săptămână: „Pleacă favoriți cu Dinamo”
17:17

BREAKING NEWSJose Mourinho a semnat contractul cu Real Madrid! Când va fi prezentat oficial
17:11

Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026
17:03

Răspunsul lui Stefan Pirgic la oferta FCSB
16:57

Sorana Cîrstea, victorie magistrală la Roland Garros! Succes fără game pierdut și calificare în optimi
16:45

Ultimul „meci” al sezonului! Fanii Rapidului, chemați astăzi pe Giulești la prezentarea lui Daniel Pancu
16:42

Ștefan Târnovanu pleacă de la FCSB! Antrenorul român vrea să dea o lovitură de proporții
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 4 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 5 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total