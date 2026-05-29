Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din optimile Roland Garros! Șansă mare de a-și egala cel mai bun rezultat la Paris

Sorana Cîrstea s-a calificat fără emoții în optimile Roland Garros, după un dublu 6-0 în disputa cu Solana Sierra, jucătoare pe care a învins-o în mai puțin de o oră în cursul zilei de vineri.
Pentru a-și egala cel mai bun rezultat din carieră la Grand Slam-ul parizian, cea mai bine clasată jucătoare a României va trebui să treacă de Xiyu Wang (25 ani, locul 18 WTA).
Sorana Cîrstea – Xiyu Wang, duel pentru sferturile Roland Garros
Sorana Cîrstea este în optimile Roland Garros, după o adevărată reprezentație de forță în fața Solanei Sierra. Sportiva noastră și-a „călcat în picioare” adversara, care nu a reușit să câștige nici măcar un game.
Reușita de senzație i-a adus Soranei un cec „frumos” în valoare de 285.000 de euro, însă o eventuală calificare în sferturi ar însemna mult mai mult.
Xiyu Wang (25 ani, locul 18 WTA) va fi adversara româncei în optimi la Roland Garros. Chinezoaica a produs surpriza în turul al treilea și a eliminat-o pe Yuliia Starodubtseva (55 WTA).
Miză financiară uriașă
Cele mai bune rezultate din cariera Soranei Cîrstea la turneele de Grand Slam sunt calificările în sferturi la Roland Garros (2009) și US Open (2023).
Dacă va trece de Xiyu Wang, românca își va egala performanță de acum 17 ani de la turneul parizian, dar ar câștiga și o mică avere. Concret, calificarea în sferturi este recompensată cu un cec în valoare de €470,000.
- Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026
- Fiul lui Ion Ţiriac, intervenţie furibundă după şocul furnizat de Jannik Sinner la Roland Garros
- Sorana Cîrstea le-a spus francezilor care este marea dorinţă, în ultimul an al carierei: “Acesta a fost visul meu”
- Decizia luată de Sorana Cîrstea la Roland Garros, înaintea meciului din turul trei
- „E un eșec dureros”. Jannik Sinner a dat cărțile pe față, după eliminarea surpriză de la Roland Garros