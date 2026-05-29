Dick Advocaat iese la atac înainte de Curacao – Germania, de la Mondiale: “Cu siguranţă avem o şansă”

Antrenorul selecţionatei Curacao, olandezul Dick Advocaat, a subliniat echipa sa intenţionează să facă viaţa grea adversarilor la debutul ei la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie), transmite DPA.

“Vrem să facem lucrurile cât mai dificile pentru toată lumea. Cu siguranţă avem o şansă. Este o mare realizare pentru insulă că suntem chiar aici”, a spus Advocaat în timpul cantonamentului echipei din Ţările de Jos.

Dick Advocaat iese la atac înainte de Curacao – Germania

Naţiunea insulară din Marea Caraibelor este o ţară autonomă în cadrul Regatului Ţărilor de Jos şi este cea mai mică naţiune din istorie care a reuşit calificarea la Cupa Mondială. Cu o populaţie de doar aproximativ 160.000 de locuitori, mulţi dintre jucători provin din Olanda.

“Nu poţi merge la un turneu fără această mentalitate. Vrem să avansăm în runda următoare. De aceea mergem. O surpriză este întotdeauna posibilă. Şi o singură surpriză poate fi suficientă pentru a merge mai departe”, a subliniat experimentatul tehnician, care merge la al treilea său turneu după cele din 1994 (cu Olanda) şi 2006 (cu Coreea de Sud).

Curacao va disputa două meciuri de pregătire, împotriva Scoţiei sâmbătă şi împotriva Arubei pe 6 iunie, înainte de meciul său de de debut la Cupa Mondială, cu Germania din 14 iunie.