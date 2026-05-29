Venituri de 2.5 miliarde de dolari în Mexic, pe timpul Campionatului Mondial

Campionatul Mondial din 2026 va genera venituri de 2,57 miliarde de dolari pentru cele trei oraşe gazdă din Mexic, contribuind cu 0,13% la PIB-ul ţării, conform celei mai moderate estimări, un studiu realizat de Unitatea de Inteligenţă Competitivă (CIU) în colaborare cu platforma de transport Uber, scrie EFE.

Studiul, intitulat “Mobilitatea urbană în contextul Campionatului Mondial din 2026”, a chestionat peste 1.500 de mexicani pe teme precum transportul în timpul competiţiei şi impactul economic anticipat.

După cum a explicat miercuri Gonzalo Rojon, director de analiză de piaţă la CIU, principala concluzie a studiului este că impactul economic asupra celor trei oraşe gazdă mexicane – Ciudad de Mexico (5 meciuri), Guadalajara (4) şi Monterrey (4) – va ajunge la 2,57 miliarde de dolari în “mai puţin de o lună”.

“Acest lucru este semnificativ, deoarece reprezintă o sumă suplimentară de 0,13% la PIB. Aşadar, se generează o sumă considerabilă de bani şi, de asemenea, un număr semnificativ de locuri de muncă temporare suplimentare”, a spus Rojon.

Conform studiului, în timpul turneului final vor fi create un total de 105.000 de locuri de muncă în sectoare precum ospitalitatea.