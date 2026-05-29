Campionatul Mondial din 2026 va genera venituri de 2,57 miliarde de dolari pentru cele trei oraşe gazdă din Mexic, contribuind cu 0,13% la PIB-ul ţării, conform celei mai moderate estimări, un studiu realizat de Unitatea de Inteligenţă Competitivă (CIU) în colaborare cu platforma de transport Uber, scrie EFE.
Studiul, intitulat “Mobilitatea urbană în contextul Campionatului Mondial din 2026”, a chestionat peste 1.500 de mexicani pe teme precum transportul în timpul competiţiei şi impactul economic anticipat.
Venituri de 2.5 miliarde de dolari în Mexic, pe timpul Campionatului Mondial
După cum a explicat miercuri Gonzalo Rojon, director de analiză de piaţă la CIU, principala concluzie a studiului este că impactul economic asupra celor trei oraşe gazdă mexicane – Ciudad de Mexico (5 meciuri), Guadalajara (4) şi Monterrey (4) – va ajunge la 2,57 miliarde de dolari în “mai puţin de o lună”.
“Acest lucru este semnificativ, deoarece reprezintă o sumă suplimentară de 0,13% la PIB. Aşadar, se generează o sumă considerabilă de bani şi, de asemenea, un număr semnificativ de locuri de muncă temporare suplimentare”, a spus Rojon.
Conform studiului, în timpul turneului final vor fi create un total de 105.000 de locuri de muncă în sectoare precum ospitalitatea.
Rojon a afirmat că acestea sunt cifre “foarte semnificative” care reflectă impactul pe care îl va avea acest eveniment, chiar dacă majoritatea meciurilor sunt prevăzute în Statele Unite.
În ceea ce priveşte mobilitatea, raportul afirmă că mijlocul de transport preferat de cei chestionaţi este transportul public (72,4%), în timp ce platformele de mobilitate precum Uber (35,8%) se află pe locul al doilea.
Mai mult, dintre cei care călătoresc cu avionul pentru a participa la meciuri, 47,9% vor folosi şi platforme de mobilitate, pe lângă opţiunile tradiţionale precum taxiurile sau vehiculele private.
Uber este aplicaţia preferată de cei chestionaţi (81,4%), care îşi justifică alegerea pe baza sentimentului mai mare de siguranţă pe care îl percep datorită posibilităţii de a înregistra călătoria. Studiul adaugă că, fără această platformă, 50% dintre oameni nu ar participa la meciurile Cupei Mondiale, deoarece majoritatea (62,5%) o folosesc ca rută de legătură pentru a ajunge la alte destinaţii.
La rândul său, directorul de politici publice al Uber Mexic, Diego Martinez, a subliniat că cifrele demonstrează rolul companiei ca ”jucător indispensabil pentru deplasare’‘ în timpul Cupei Mondiale din acest an.
Mexicul găzduieşte 13 meciuri la CM 2026, dintre care 10 în faza grupelor, 2 în şaisprezecimi şi unul în optimi.
Partida de deschidere are loc pe 11 iunie la Ciudad de Mexico, între Mexic şi Africa de Sud.
