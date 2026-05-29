Răspunsul lui Stefan Pirgic la oferta FCSB

FCSB l-a ofertat pe mijlocașul sârb Stefan Pirgic, într-o tranzacţie de 1 milion de euro. Negocierile au fost confirmate recent chiar de impresarul acestuia, Zvonko Milojkovic.

”Sunt şanse de 80 la sută pentru transfer. Are fizic bun, tehnică, viteză, are forţă. E top pentru România. E un super fotbalist, o să vedeţi. De ce nu îl iau Steaua Roşie şi Partizan? Păi vedeţi că ei au fotbalişti de 10-12-15 milioane acolo, pe acele poziţii”, declara Zvonko Milojkovic.

Jurnaliştii sârbi susţin însă altceva. Şansele ca fotbalistul să ajungă totuşi în România sunt infime. Conform Telegraf.rs, Pirgic nu vrea la FCSB deoarce se simte foarte bine la Zeleznicar Pancevo, iar recent a și semnat un nou contract.

Mijlocaşula bifat 34 de apariţii în acest sezon în prima ligă sârbă şi a marcat 4 goluri.