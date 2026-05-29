Sorana Cîrstea – Solana Sierra LIVE SCORE (15:00). “Sori” luptă pentru un loc în optimile de la Roland Garros

Dan Roșu Publicat: 29 mai 2026, 12:14 / Actualizat: 29 mai 2026, 14:41

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) o va întâlni în turul 3 de la Roland Garros pe Solana Sierra (21 de ani, 68 WTA). Duelul de pe zgura pariziană va începe vineri, după ora 15:00.

Sorana a acces în turul trei de la Roland Garros, după victorii scurte, 6-3, 6-1 cu Ksenia Efremova şi 6-3, 6-0 de Eva Lys. Pentru singura româncă rămasă pe tabloul principal de simplu, urmează al doilea meci din carieră cu Sierra.

Sorana Cîrstea – Solana Sierra, duel pentru optimi

În precedentul duel, Sorana a învins-o fără drept de apel pe Solana, în primul tur de la US Open 2025, 7-5, 6-0. Dacă o va bate din nou pe Sierra, Cîrstea va avea şi o optime în care e favorită, cu învingătoarea dintre Yuliia Starodubtseva (26 de ani, #55 WTA) şi Xiyu Wang (25 de ani, #148 WTA).

Pentru a avea şanse mari la această ediţie de Roland Garros, Sorana Cîrstea a ales să se retragă de la proba de dublu, în care trebuia să joace alături de rusoaica Ana Kalinskaia. Cîrstea şi Kalinskaia urmau să joace joi cu franţuzoaicele Fiona Ferro/Diane Parry.

Performanţă la Roland Garros

Pentru Sorana, locul 18 mondial, aceasta este prima oară după 17 ani în care câştigă un set la zero, la Roland Garros, pe tabloul principal. Ultima oară când reuşea această performanţă era în 2009, atunci când îi administra un bagel Jelenei Jankovic, pe care o învingea în optimi, 3-6, 6-0, 9-7.

“Sori” era atunci învinsă în sferturile de finală de Sam Stosur, 1-6, 3-6, aceea fiind cea mai bună peformanţă a carierei ei la Roland Garros.

Marea dorinţă a Soranei Cîrstea

Sorana Cîrstea, care s-a calificat miercuri în turul trei la Roland Garros şi la finalul sezonului îşi va încheia cariera de jucătoare de tenis, a declarat într-un interviu pentru rolandgarros.com că şi-a dorit mereu ca retragerea să vină într-un moment bun din cariera sa, nu după un declin sau din cauza unei accidentări.

“Aş vrea să rămân în memoria tuturor ca o jucătoare foarte amabilă, care s-a purtat frumos cu toată lumea din vestiar şi care a muncit din greu.

De fapt, îmi trăiesc visul şi, să fiu sinceră, nu ştiu ce s-a schimbat. Din punctul meu de vedere, fac în continuare aceleaşi lucruri. Sunt la fel de disciplinată. Am în continuare aceeaşi pasiune pentru acest sport, poate chiar mai multă, pentru că este ultimul meu an.

Nu ştiu câţi oameni ştiu asta, dar iubesc tenisul cu adevărat. Poate singurul lucru este că am mai multă bucurie şi nu mai pun atâta presiune pe rezultate cum o făceam înainte. Cred că asta ar fi singura diferenţă”, a spus Sorana.

