Sorana Cîrstea – Solana Sierra LIVE SCORE (15:00). “Sori” luptă pentru un loc în optimile de la Roland Garros

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) o va întâlni în turul 3 de la Roland Garros pe Solana Sierra (21 de ani, 68 WTA). Duelul de pe zgura pariziană va începe vineri, după ora 15:00.

Sorana a acces în turul trei de la Roland Garros, după victorii scurte, 6-3, 6-1 cu Ksenia Efremova şi 6-3, 6-0 de Eva Lys. Pentru singura româncă rămasă pe tabloul principal de simplu, urmează al doilea meci din carieră cu Sierra.

Sorana Cîrstea – Solana Sierra, duel pentru optimi

În precedentul duel, Sorana a învins-o fără drept de apel pe Solana, în primul tur de la US Open 2025, 7-5, 6-0. Dacă o va bate din nou pe Sierra, Cîrstea va avea şi o optime în care e favorită, cu învingătoarea dintre Yuliia Starodubtseva (26 de ani, #55 WTA) şi Xiyu Wang (25 de ani, #148 WTA).

Pentru a avea şanse mari la această ediţie de Roland Garros, Sorana Cîrstea a ales să se retragă de la proba de dublu, în care trebuia să joace alături de rusoaica Ana Kalinskaia. Cîrstea şi Kalinskaia urmau să joace joi cu franţuzoaicele Fiona Ferro/Diane Parry.

Performanţă la Roland Garros

Pentru Sorana, locul 18 mondial, aceasta este prima oară după 17 ani în care câştigă un set la zero, la Roland Garros, pe tabloul principal. Ultima oară când reuşea această performanţă era în 2009, atunci când îi administra un bagel Jelenei Jankovic, pe care o învingea în optimi, 3-6, 6-0, 9-7.