“Eroul” Spaniei, mesaj emoţionant după victoria cu Portugalia: “Nu mi-am văzut copilul crescând”. Cum a sărbătorit

“Eroul” Spaniei din meciul câştigat dramatic cu Portugalia, scor 1-0, Mikel Merino, a oferit o reacţie emoţionantă. Mijlocaşul lui Arsenal a marcat golul victoriei în minutul 90+1, spaniolii reuşind să se califice în sferturile Campionatului Mondial.

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Mikel Merino a fost trimis în teren de Luis de la Fuente în minutul 85, în locul lui Dani Olmo. Şase minute mai târziu, acesta a profitat de un spaţiu în apărarea lusitanilor pentru a marca şi a califica, astfel, Spania în următoarea fază a Mondialului.

Mikel Merino, reacţie emoţionantă după ce a marcat golul victoriei în Portugalia – Spania 0-1

Mikel Merino a venit la interviu purtând o eşarfă specifică din San Fermin, localitatea din Pamplona unde în această perioadă are loc faimoasa cursă de tauri. Mijlocaşul este născut chiar la Pamplona, dezvăluind că nu putea avea un mod mai frumos de a sărbători victoria cu Portugalia.

De asemenea, Merino a transmis şi un mesaj emoţionant, mărturisind că a trecut printr-o perioadă dificilă. El a devenit tată pe 9 mai, însă nu a putut petrece prea mult timp alături de băieţelul său, dat fiind faptul că este în lotul Spaniei la Mondial.

“Ce mod mai frumos de a sărbători. Acum îmi amintesc de toate momentele bune şi mai puţin bune, au fost momente dificile pentru mine în acest an, dar după ce s-a născut fiul meu şi nu am putut sta alături de el să-l văd crescând, am folosit asta pentru a-mi aduna puterile”, a declarat Mikel Merino, conform marca.com, după Portugalia – Spania 0-1.