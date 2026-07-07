“Eroul” Spaniei, mesaj emoţionant după victoria cu Portugalia: “Nu mi-am văzut copilul crescând”. Cum a sărbătorit

“Eroul” Spaniei din meciul câştigat dramatic cu Portugalia, scor 1-0, Mikel Merino, a oferit o reacţie emoţionantă. Mijlocaşul lui Arsenal a marcat golul victoriei în minutul 90+1, spaniolii reuşind să se califice în sferturile Campionatului Mondial.
Mikel Merino a fost trimis în teren de Luis de la Fuente în minutul 85, în locul lui Dani Olmo. Şase minute mai târziu, acesta a profitat de un spaţiu în apărarea lusitanilor pentru a marca şi a califica, astfel, Spania în următoarea fază a Mondialului.
Mikel Merino, reacţie emoţionantă după ce a marcat golul victoriei în Portugalia – Spania 0-1
Mikel Merino a venit la interviu purtând o eşarfă specifică din San Fermin, localitatea din Pamplona unde în această perioadă are loc faimoasa cursă de tauri. Mijlocaşul este născut chiar la Pamplona, dezvăluind că nu putea avea un mod mai frumos de a sărbători victoria cu Portugalia.
De asemenea, Merino a transmis şi un mesaj emoţionant, mărturisind că a trecut printr-o perioadă dificilă. El a devenit tată pe 9 mai, însă nu a putut petrece prea mult timp alături de băieţelul său, dat fiind faptul că este în lotul Spaniei la Mondial.
“Ce mod mai frumos de a sărbători. Acum îmi amintesc de toate momentele bune şi mai puţin bune, au fost momente dificile pentru mine în acest an, dar după ce s-a născut fiul meu şi nu am putut sta alături de el să-l văd crescând, am folosit asta pentru a-mi aduna puterile”, a declarat Mikel Merino, conform marca.com, după Portugalia – Spania 0-1.
Portugalia – Spania 0-1
La Dallas, cele două formaţii iberice au trecut peste perioada de tatonare şi au încercat să-i surprindă pe adversari încă din start. Oyarzabal a şutat în minutul 3, dar Diogo Costa a prins, iar patru minute mai târziu Cancelo a trimis pste poarta spaniolilor. Imediat, în minutul 8, Oyarzabal a expediat un şut pe lângă poartă, din poziţie excelentă, apoi Cristiano Ronaldo l-a încercat pe Unai Simon, în minutul 12. Diogo Costa a avut o dublă intervenţie la Yamal şi Alex Baena, în minutul 16, şi a venit în minutul 31 lovitura de cap necadrată a lui Dani Olmo. Replica portugheză a fost dată de Cristiano Ronaldo, lovitură de cap periculoasă prinsă de Unai Simon, în minutul 37, pentru ca în minutul 41 mingea să lovească bara transversală a spaniolilor, la un şut expediat de Nuno Mendes şi deviat de Pedro Porro.
Partea secundă a fost mai zgârcită în ocazii. Cristiano Ronaldo şi Alex Baena au încercat câte un şut, fără probleme însă pentru portarii implicaţi. Prima şansă importantă a venit în minutul 73, la lovitura liberă executată de Lamine Yamal şi scoasă de sub bară de Diogo Costa. Golul care a stabilit rezultatul final a fost înscris de Mikel Merino la şase minute după ce a intrat pe teren. Rodri i-a trimis lui Ferran Torres, iar acesta i-a pasat excelent lui Merino, care a finalizat cu calm, deschizând scorul. Era minutul 90+1 şi lusitanii lui Cristiano Ronaldo nu au mai putut face nimic în cele câteva minute rămase. Spania s-a impus cu 1-0 şi trimite acasă Portugalia în poate ultimul meci jucat la Mondiale de legenda CR7.
- “Îmi pare rău că plec aşa”. Cristiano Ronaldo, prima reacţie după ultimul meci din carieră la Mondial: “Am conştiinţa împăcată”
- SUA – Belgia, 03:00, LIVE VIDEO (Antena 1 şi AntenaPLAY). Americanii visează la sferturile CM. Echipele de start
- Patru concluzii după Portugalia – Spania 0-1: Invincibila „Armada” și starurile lusitane fără chef și ambiție
- OUT! Selecționerul Portugaliei și-a anunțat plecarea după eliminarea de la World Cup. Cine vine în locul său
- Luis de la Fuente, despre schimbarea care a decis confruntarea “de foc” cu Portugalia de la Mondial: “Nu dă greş niciodată”