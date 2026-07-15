Incidente înainte de Anglia – Argentina! Fanii rivali s-au luat la pumni pe străzile din SUA

Duelul dintre Anglia şi Argentina, de la Cupa Mondială 2026, se anunţă a fi unul extrem de tensionat, în contextul rivalităţii crescute dintre cele două ţări, care au avut dueluri epice atât pe terenul de fotbal, cât şi conflicte politice istorice.

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Totuşi, primele incidente, în mod surprinzător, nu au apărut între fanii celor două echipe, ci între suporterii sud-americani de la două formaţii rivale.

Incidente înainte de meciul dintre Anglia şi Argentina, de la Cupa Mondială 2026

Suporterii de la San Lorenzo şi Huracan, două grupări istorice în Argentina, s-au întâlnit pe străzile din Statele Unite, iar de aici până la degenarerea lucrurilor a fost doar un pas. Peste 10 fani au participat la o încăierare ce a durat câteva minute bune până la intervenţia forţelor de ordine. Din ce se vede pe imagini, nu există decât pagube materiale, contactul dintre părţi fiind limitat.

Organizatorii partidei dintre Anglia şi Argentina, meci care are loc la Atlanta, au transmis că această confruntare este cea care are gradul cel mai ridicat de risc şi că au fost luate măsuri suplimentare de securitate pentru a fi evitate posibile incidente.