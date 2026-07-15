Incidente înainte de Anglia – Argentina! Fanii rivali s-au luat la pumni pe străzile din SUA

Duelul dintre Anglia şi Argentina, de la Cupa Mondială 2026, se anunţă a fi unul extrem de tensionat, în contextul rivalităţii crescute dintre cele două ţări, care au avut dueluri epice atât pe terenul de fotbal, cât şi conflicte politice istorice.
Totuşi, primele incidente, în mod surprinzător, nu au apărut între fanii celor două echipe, ci între suporterii sud-americani de la două formaţii rivale.
Incidente înainte de meciul dintre Anglia şi Argentina, de la Cupa Mondială 2026
Suporterii de la San Lorenzo şi Huracan, două grupări istorice în Argentina, s-au întâlnit pe străzile din Statele Unite, iar de aici până la degenarerea lucrurilor a fost doar un pas. Peste 10 fani au participat la o încăierare ce a durat câteva minute bune până la intervenţia forţelor de ordine. Din ce se vede pe imagini, nu există decât pagube materiale, contactul dintre părţi fiind limitat.
Organizatorii partidei dintre Anglia şi Argentina, meci care are loc la Atlanta, au transmis că această confruntare este cea care are gradul cel mai ridicat de risc şi că au fost luate măsuri suplimentare de securitate pentru a fi evitate posibile incidente.
Măsuri speciale de securitate înainte de Anglia – Argentina
„Personal şi resurse suplimentare sunt deja desfăşurate şi vor continua să fie alocate strategic în jurul locurilor de desfăşurare a evenimentelor (…) pentru a asigura o experienţă sigură şi plăcută pentru toată lumea”, au anunţat autorităţile marţi.
Grupuri de suporteri argentinieni din San Lorenzo, Chicago, Morón, Atlanta, Huracán şi Vélez sunt deja în Statele Unite înainte de meci şi vor fi la Atlanta la întâlnirea cu Anglia.
Cele două echipe vor reaprinde una dintre cele mai legendare rivalităţi din fotbal pe stadionul Mercedes-Benz din Atlanta, la patruzeci de ani după infamul gol al lui Diego Maradona din „Mâna lui Dumnezeu”, care a trimis Argentina în semifinale în detrimentul Angliei.
Asta se întâmpla în 1986, la patru ani după Războiul din Insulele Falkland, care a curmat 649 de vieţi de partea argentiniană şi 255 de partea britanicilor.
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