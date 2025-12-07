Preşedintele FIFA i-a cerut scuze selecţionerului Argentinei pentru un moment de la tragere: "E ridicol" - Antena Sport

Gianni Infantino şi Lionel Scaloni, la evenimentul în care s-a anunţat programul World Cup 2026 / Profimedia Images

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a cerut scuze selecţionerului Argentinei, Lionel Scaloni, după ce o confuzie survenită în timpul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, vineri, l-a obligat pe antrenor să poarte mănuşi pentru a putea atinge trofeul, relatează Reuters.

Infantino l-a invitat pe Scaloni să ridice cupa fără mănuşi în cadrul unei ceremonii separate, sâmbătă.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, l-a invitat pe Lionel Scaloni să atingă trofeul Cupei Mondiale fără mănuşi

Incidentul a avut loc în timpul tragerii la sorţi de vineri pentru turneul care va fi găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada, când organizatorii se pare că nu l-au recunoscut pe antrenorul câştigător al Cupei Mondiale.

Scaloni, vizibil surprins, a spus că oficialii nu ştiau cine era. “N-am putut să ating Cupa fără mănuşi”, a precizat Scaloni. “E ridicol”, a replicat Gianni Infantino.

Douăzeci şi patru de ore mai târziu, la un eveniment pentru confirmarea programului turneului, Infantino a cerut scuze.