Preşedintele FIFA i-a cerut scuze selecţionerului Argentinei pentru un moment de la tragere: "E ridicol" - Antena Sport

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a cerut scuze selecţionerului Argentinei, Lionel Scaloni, după ce o confuzie survenită în timpul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, vineri, l-a obligat pe antrenor să poarte mănuşi pentru a putea atinge trofeul, relatează Reuters. Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Turneul final al World Cup 2026 se va vedea exclusiv în România în Universul Antena.
Infantino l-a invitat pe Scaloni să ridice cupa fără mănuşi în cadrul unei ceremonii separate, sâmbătă.
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, l-a invitat pe Lionel Scaloni să atingă trofeul Cupei Mondiale fără mănuşi
Incidentul a avut loc în timpul tragerii la sorţi de vineri pentru turneul care va fi găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada, când organizatorii se pare că nu l-au recunoscut pe antrenorul câştigător al Cupei Mondiale.
Scaloni, vizibil surprins, a spus că oficialii nu ştiau cine era. “N-am putut să ating Cupa fără mănuşi”, a precizat Scaloni. “E ridicol”, a replicat Gianni Infantino.
Douăzeci şi patru de ore mai târziu, la un eveniment pentru confirmarea programului turneului, Infantino a cerut scuze. Evenimentul s-a văzut în direct în AntenaPLAY.
„Îmi cer scuze în numele FIFA. Nu ştiam”, a spus el, chemându-l pe Scaloni pe scenă şi înmânându-i trofeul.
„Desigur, campionii mondiali pot atinge Cupa. Îmi cer scuze, nu ştiam”, a repetat Infantino, adăugând cu un zâmbet: „Ce scandal! Doar că, atunci când eşti campion mondial, arăţi din ce în ce mai tânăr”. Scaloni nu a părut deranjat de ce s-a întâmplat. Ba chiar i-a mulţumit lui Infantino că i-a dat ocazia, printr-un nou eveniment, să atingă Cupa fără mănuşi.
Argentina va începe campania pentru Cupa Mondială din 2026 pe 16 iunie împotriva Algeriei, în Kansas City. Apoi va întâlni Austria şi Iordania.
🇦🇷 ❌ FIFA President Gianni Infantino apologised on behalf of FIFA to Argentinia head coach Lionel Scaloni after he was made to wear gloves when handling the World Cup trophy during yesterday’s group stage announcement!
🏆 #FIFAWorldCup 26™ | Every Match | SBS & SBS On Demand pic.twitter.com/zpufW9DFJl
— SBS Sport (@SBSSportau) December 6, 2025
