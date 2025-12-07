Preşedintele FIFA i-a cerut scuze selecţionerului Argentinei pentru un moment de la tragere: "E ridicol" - Antena Sport

Închide meniul
Preşedintele FIFA i-a cerut scuze selecţionerului Argentinei pentru un moment de la tragere: “E ridicol”

Bogdan Stănescu Publicat: 7 decembrie 2025, 8:43

Gianni Infantino şi Lionel Scaloni, la evenimentul în care s-a anunţat programul World Cup 2026 / Profimedia Images

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a cerut scuze selecţionerului Argentinei, Lionel Scaloni, după ce o confuzie survenită în timpul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, vineri, l-a obligat pe antrenor să poarte mănuşi pentru a putea atinge trofeul, relatează Reuters. Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Turneul final al World Cup 2026 se va vedea exclusiv în România în Universul Antena.

Infantino l-a invitat pe Scaloni să ridice cupa fără mănuşi în cadrul unei ceremonii separate, sâmbătă.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, l-a invitat pe Lionel Scaloni să atingă trofeul Cupei Mondiale fără mănuşi

Incidentul a avut loc în timpul tragerii la sorţi de vineri pentru turneul care va fi găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada, când organizatorii se pare că nu l-au recunoscut pe antrenorul câştigător al Cupei Mondiale.

Scaloni, vizibil surprins, a spus că oficialii nu ştiau cine era. “N-am putut să ating Cupa fără mănuşi”, a precizat Scaloni. “E ridicol”, a replicat Gianni Infantino.

Douăzeci şi patru de ore mai târziu, la un eveniment pentru confirmarea programului turneului, Infantino a cerut scuze. Evenimentul s-a văzut în direct în AntenaPLAY.

Îmi cer scuze în numele FIFA. Nu ştiam”, a spus el, chemându-l pe Scaloni pe scenă şi înmânându-i trofeul.

Desigur, campionii mondiali pot atinge Cupa. Îmi cer scuze, nu ştiam”, a repetat Infantino, adăugând cu un zâmbet: „Ce scandal! Doar că, atunci când eşti campion mondial, arăţi din ce în ce mai tânăr”. Scaloni nu a părut deranjat de ce s-a întâmplat. Ba chiar i-a mulţumit lui Infantino că i-a dat ocazia, printr-un nou eveniment, să atingă Cupa fără mănuşi.

Argentina va începe campania pentru Cupa Mondială din 2026 pe 16 iunie împotriva Algeriei, în Kansas City. Apoi va întâlni Austria şi Iordania.

