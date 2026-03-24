Promisiunea uriaşă pe care Răzvan Marin le-a făcut-o românilor, înainte de barajul cu Turcia: “Toată lumea o să vadă”

Dan Roșu Publicat: 24 martie 2026, 12:13

Răzvan Marin, în timpul unui meci al României - Profimedia Images

Răzvan Marin (29 de ani) le-a promis fanilor din toată ţara că la semifinala barajului cu Turcia de joi, 26 martie, ora 19:00, vor vedea o echipă a României care va da totul pe teren.

Dacă va câştiga meciul de la Istanbul, România se va duela cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia, în finală, pe 31 martie, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

“Deja mai am puțin, fac 30 de ani, am jucat pe multe stadioane. Știu ce înseamnă un stadion plin, care poate presiune pe adversari. Poate un dezavantaj pentru echipa gazdă. Important e să mergem în Turcia și să știm foarte bine ce avem de făcut. Sunt multe lucruri de spus despre meciul din Turcia. La EURO noi ne-am calificat în modul acela pentru că aveam un singur obiectiv, acela de a ne califica.

Nu știu dacă mai are sens să vorbim despre anumiți jucători ai Turciei, îi vedem la marile meciuri. Cu siguranță trebuie să ne dorim mai mult decât ei de minimum două ori.

Se zbârlește pielea pe mine. Am jucat deja la un turneu final și ar fi un lucru extraordinar să ducem din nou România la un Mondial. Tatăl meu o să fie la meci, dar momentan nu am vorbit cu el. El nu prea mă încarcă cu anumite mesaje, doar îmi zice ca să joc bine. După meciuri avem ședințele.

Cel mai important lucru este încrederea. Dar o încredere care să vină din interiorul nostru, să credem cu adevărat că ne putem califica. Sunt sigur că toată lumea o să vadă o Românie care se va bate până în ultimul minut pentru a merge la Mondial. Acesta este cel mai important lucru, încrederea și credința că putem reuși acest lucru”, a declarat Răzvan Marin, într-un interviu pentru FRF TV.

12 goluri în 71 de selecţii are Răzvan Marin la naţionala României.

