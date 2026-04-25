Municipalitatea din Toronto a revenit asupra planurilor iniţiale de a cere taxă de intrare fanilor care participă la festivalul suporterilor la Cupa Mondială din această vară, consiliul oraşului aprobând revizuirea planului anunţat de permitere a intrării generale libere după ce unii consilieri au obiectat asupra faptului că taxa de 10 dolari încalcă promisiunea făcută, relatează Reuters.

Personalul primăriei a propus săptămâna trecută un plan general de acces pentru suma de 10 dolari privind participarea la eveniment.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Răsturnare de situaţie! Fanii din Toronto, acces gratuit la festivalul suporterilor de la Cupa Mondială 2026

Festivalul, care va include transmisiuni live de la meciuri, mâncare şi divertisment, a fost iniţial promovat anul trecut de către municipalitate ca un spaţiu liber şi incluziv pentru ca fanii să se bucure de meciuri în timpul Cupei Mondiale în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Dar după obiecţiile exprimate de unii consilieri, care au pus în discuţie anumite îngrijorări privind accesibilitatea pentru rezidenţi, primarul oraşului Toronto, Olivia Chow, a cerut în această săptămână personalului primăriei să revizuiască ideea de introducere a biletelor de acces cu plată.

Personalul primăriei a emis un raport, miercuri, în care propunea acces general pentru 20.000 de persoane zilnic, dintre care 15.600 să intre gratuit, iar 500 să fie dedicate grupurilor din comunitate fără niciun fel de costuri. Totodată, 3.900 de bilete premium să fie disponibile zilnic cu un cuantum între 100 şi 300 de dolari.