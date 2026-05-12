Umplut de sânge, Nathan MacKinnon a revenit pe gheață și a marcat! Colorado, la o victorie de finala Conferinței de Vest

Colorado Avalanche a câștigat meciul 4 din runda a doua a play-off-ului Cupei Stanley cu Minnesota Wild, scor 5-2, și este la doar o victorie distanță de calificarea în finala Conferinței de Vest.
Echipa lui Jared Bednar a venit cu un răspuns pozitiv după meciul 3 mai puțin reușit de duminică dimineață, când Minnesota Wild a pus capăt seriei lui Avs de șase victorii consecutive în această ediție de play-off.
Colorado Avalanche, la o victorie de calificarea în finala Conferinței de Vest
La fel ca în meciul 3, Minnesota Wild a deschis scorul în meciul de pe teren propriu, în urma unui powerplay. De data aceasta, Danila Yurov a înscris. Golul egalizator a venit tot în urma unei superiorități numerice. Nazerm Kadri a marcat după șase minute din repriza secundă.
Până la finalul reprizei secunde nu s-a mai marcat. Nathan MacKinnon a avut parte de ghinion, după ce un puc l-a lovit în plină figură și l-a umplut de sânge, pe finalul perioadei a doua.
Nathan MacKinnon just ate a puck pic.twitter.com/52nEIRHmVN
— Barstool Sports (@barstoolsports) May 12, 2026
Starul canadian a revenit însă pe gheață pentru a juca în repriza a treia, chiar dacă era vizibil afectat de lovitura primită ceva mai devreme. Din imaginile surprinse de televiziunea americană, MacKinnon s-a ales, cel mai probabil, cu o fractură de piramidă nazală.
Nathan MacKinnon is probably playing through a broken nose right now. Just look at his face!!
This guy is the definition of a Stanley Cup champion and playoff performer. Nate Dawg🐶
Colorado is just SO good.#GoAvsGo #StanleyCup pic.twitter.com/io76jgS4m4
— Jacob Pacheco (@JacobPacheco6) May 12, 2026
După aproape șapte minute de joc din repriza a treia, Ross Colton i-a adus în avantaj pe cei de la Colorado Avalanche, după o pasă superbă a lui Nicolas Roy. Două minute mai târziu, a venit rândul lui Quinn Hughes să îl servească excelent pe Nico Sturm, iar germanul a restabilit egalitatea la 2.
Parker Kelly a marcat după 11 minute și jumătate din repriza a doua un gol extrem de important în această serie. Minnesota a încercat să forțeze egalarea pe final, atacând în șase, dar Colorado a mai marcat de două ori cu poarta goală, în ultimele 27 de secunde, prin Nathan MacKinnon și Brock Nelson.
Astfel, Colorado Avalanche conduce cu 3-1 seria din runda a doua a play-off-ului și are șansa să obțină calificarea în finala Conferinței de Vest joi dimineață, pe teren propriu.
- Anaheim Ducks a restabilit egalitatea în seria cu Vegas! Victorie în meciul 4 pentru echipa lui Joel Quenneville
- Colorado Avalanche – Minnesota Wild 1-5. Avs, la prima înfrângere în play-off-ul Cupei Stanley
- Buffalo Sabres, început cu dreptul în seria cu Montreal Canadiens!
- Carolina Hurricanes, încă un pas către finala Conferinţei de Est! A învins-o în overtime pe Flyers şi conduce cu 2-0
- Pittsburgh Penguins “rămâne în viaţă”! Portarul lui Flyers şi-a trimis pucul în propria poartă la golul care a decis meciul