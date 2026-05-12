Umplut de sânge, Nathan MacKinnon a revenit pe gheață și a marcat! Colorado, la o victorie de finala Conferinței de Vest

Alex Masgras Publicat: 12 mai 2026, 13:06

Nathan MacKinnon, în meciul 4 dintre Avalanche și Wild / Getty Images

Colorado Avalanche a câștigat meciul 4 din runda a doua a play-off-ului Cupei Stanley cu Minnesota Wild, scor 5-2, și este la doar o victorie distanță de calificarea în finala Conferinței de Vest.

Echipa lui Jared Bednar a venit cu un răspuns pozitiv după meciul 3 mai puțin reușit de duminică dimineață, când Minnesota Wild a pus capăt seriei lui Avs de șase victorii consecutive în această ediție de play-off.

Colorado Avalanche, la o victorie de calificarea în finala Conferinței de Vest

La fel ca în meciul 3, Minnesota Wild a deschis scorul în meciul de pe teren propriu, în urma unui powerplay. De data aceasta, Danila Yurov a înscris. Golul egalizator a venit tot în urma unei superiorități numerice. Nazerm Kadri a marcat după șase minute din repriza secundă.

Până la finalul reprizei secunde nu s-a mai marcat. Nathan MacKinnon a avut parte de ghinion, după ce un puc l-a lovit în plină figură și l-a umplut de sânge, pe finalul perioadei a doua.

Starul canadian a revenit însă pe gheață pentru a juca în repriza a treia, chiar dacă era vizibil afectat de lovitura primită ceva mai devreme. Din imaginile surprinse de televiziunea americană, MacKinnon s-a ales, cel mai probabil, cu o fractură de piramidă nazală.

După aproape șapte minute de joc din repriza a treia, Ross Colton i-a adus în avantaj pe cei de la Colorado Avalanche, după o pasă superbă a lui Nicolas Roy. Două minute mai târziu, a venit rândul lui Quinn Hughes să îl servească excelent pe Nico Sturm, iar germanul a restabilit egalitatea la 2.

Parker Kelly a marcat după 11 minute și jumătate din repriza a doua un gol extrem de important în această serie. Minnesota a încercat să forțeze egalarea pe final, atacând în șase, dar Colorado a mai marcat de două ori cu poarta goală, în ultimele 27 de secunde, prin Nathan MacKinnon și Brock Nelson.

Astfel, Colorado Avalanche conduce cu 3-1 seria din runda a doua a play-off-ului și are șansa să obțină calificarea în finala Conferinței de Vest joi dimineață, pe teren propriu.

