Spaniolul care e unic în istorie după Cupa Mondială! Doar Messi și Di Maria s-au apropiat de ce a reușit

Spania a câștigat duminică a doua ei Cupa Mondială după ce a învins-o pe Argentina, iar rezultatul l-a ajutat pe Alex Baena să semneze o premieră istorică în „sportul rege”. Fotbalistul lui Atletico Madrid care să câștige alături de naționala sa în serie consecutivă un titlu continental, unul olimpic și unul mondial.
Spania a învins-o pe Argentina cu 1-0 în marea finală a Cupei Mondiale și și-a adjudecat al doilea ei trofeu de acest calibru. Eroul „Furiei Roja” a fost Ferran Torres, care a reușit să înscrie în poarta lui Emiliano Martinez în minutul 106.
Alex Baena și recordul pe care l-a scris după Cupa Mondială
Odată cu fluierul final, pe rețelele sociale, dar și în presă au început să apară diverse statistici, iar una dintre cele mai inedite îl vizează pe Alex Baena, jucător care a fost titular în șapte dintre cele opt meciuri disputate de formația lui Luis de la Fuente.
Potrivit celor de la marca.com, Baena a devenit primul și implicit unicul jucător din istoria fotbalului care câștigă în serie consecutivă cele mai importante trei titluri alături de echipa națională.
În 2024, extrema stângă a fost în lotul Spaniei care a câștigat EURO 2024, deși nu a jucat decât 25 de minute pentru echipa condusă și atunci de Luis de la Fuente. În aceeași vară, Baena a fost și în lotul olimpic al Spaniei de la Paris și a câștigat medalia de aur alături de colegii săi la finalul unei campanii în care a fost un om mult mai important.
În finala olimpică, echipa pregătită de Santi Denia a învins-o pe Franța cu 5-3 după prelungiri grație unui gol și a unui assist din partea jucătorului de 25 de ani. La doi ani distanță, Baena a câștigat și Cupa Mondială și a realizat această „triplă”.
Doar doi jucători din întreaga istorie a fotbalului au reușit ceva similar lui Baena, și anume Lionel Messi și Angel Di Maria, care au câștigat aurul olimpic în 2008, Copa America în 2021 și 2024 și Cupa Mondială în 2022. Totuși, niciunul dintre ei nu a reușit să ajungă la titlurile respective în serie consecutivă.
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