Home | Fotbal | Liga 1 | Probleme pentru Daniel Pancu, înaintea primului meci pe banca Rapidului. Jucătorul care e OUT

Probleme pentru Daniel Pancu, înaintea primului meci pe banca Rapidului. Jucătorul care e OUT

Viviana Moraru Publicat: 20 iulie 2026, 18:38

Comentarii
Probleme pentru Daniel Pancu, înaintea primului meci pe banca Rapidului. Jucătorul care e OUT

Daniel Pancu / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Daniel Pancu a primit o lovitură, înainte ca Rapid să debuteze în noul sezon de Liga 1. Giuleştenii se vor duela cu Sepsi, pe teren propriu, de la ora 21:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Pancu nu se va putea baza pe Claudiu Petrila. Mijlocaşul nu a fost inclus în lotul giuleştenilor pentru duelul din această rundă cu Sepsi.

Claudiu Petrila nu va juca în Rapid – Sepsi

Claudiu Petrila s-a confruntat cu probleme medicale, înaintea meciului cu Sepsi, motiv pentru care nu va sta nici pe bancă, notează fanatik.ro. Mijlocaşul s-a accidentat la un antrenament, astfel că staff-ul condus de Daniel Pancu a decis să nu rişte în privinţa sa.

Decarul giuleştenilor se confruntă cu o accidentare musculară. Problema nu este una gravă, însă în cazul în care ar fi fost utilizat în duelul cu Sepsi, lucrurile s-ar fi putut agrava.

Claudiu Petrila s-a confruntat cu probleme medicale şi anul trecut. În 2025, mijlocaşul a mers să se trateze la „vraciul” Marijana, după ce s-a „rupt” tot la un antrenament.

Reclamă
Reclamă

Claudiu Petrila, cotat la suma de 2,5 milioane de euro, a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai Rapidului, în sezonul trecut. Mijlocaşul a marcat cinci goluri şi a oferit 11 pase decisive, în cele 36 de meciuri bifate în toate competiţiile.

La partida cu Sepsi, Daniel Pancu nu se va putea baza nici pe Denis Ciobotariu şi Dejan Iliev. Portarul transferat în sezonul trecut a plecat de la formaţia din Giuleşti, în această vară.

Echipele probabile la Rapid – Sepsi:

A intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanulA intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanul
Reclamă
  • RAPID (4-2-3-1): Aioani – Onea, Kramer, Pașcanu, Borza – Bubanja, Grameni – Kamara, Moruțan, Al. Dobre – Burmaz
    Antrenor: Daniel Pancu
  • SEPSI (4-3-3): Lazar – Cascardo, Vîrtej, Dobrosavlevici, Vianna – Păun, Daguin, Iglesias – Oberlin, Mawa, Batzula
    Antrenor: Ovidiu Burcă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
83.000 de euro pe un apartament de 48 mp în Militari Residence. De ce nu îl poate vinde Raluca
Observator
83.000 de euro pe un apartament de 48 mp în Militari Residence. De ce nu îl poate vinde Raluca
Cupa Mondială, din nou în SUA! Donald Trump, ordin public dat președintelui FIFA: „Imediat, Gianni, m-ai înțeles?!”
Fanatik.ro
Cupa Mondială, din nou în SUA! Donald Trump, ordin public dat președintelui FIFA: „Imediat, Gianni, m-ai înțeles?!”
18:33

LIVE SCORECorvinul Hunedoara – Csikszereda 0-0. „Corbii” revin în Liga 1 după 34 de ani de așteptare
18:23

Kevin Keegan, legenda Angliei, a murit la 75 de ani. A pierdut lupta cu o boală gravă
18:14

Spaniolul care e unic în istorie după Cupa Mondială! Doar Messi și Di Maria s-au apropiat de ce a reușit
17:42

Decizia luată de Rodri în privinţa unui transfer la Real Madrid
17:31

Selecţionerul care e OUT, după ce s-a încheiat Cupa Mondială. Anunţul oficial făcut
17:25

Ionuţ Chirilă a semnat şi a fost prezentat oficial. Prima echipă pe care o va antrena după cinci ani
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 VIDEOFotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere 3 VIDEOBătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes 4 Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina 5 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma 6 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze