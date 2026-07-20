Probleme pentru Daniel Pancu, înaintea primului meci pe banca Rapidului. Jucătorul care e OUT

Daniel Pancu a primit o lovitură, înainte ca Rapid să debuteze în noul sezon de Liga 1. Giuleştenii se vor duela cu Sepsi, pe teren propriu, de la ora 21:30.

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Daniel Pancu nu se va putea baza pe Claudiu Petrila. Mijlocaşul nu a fost inclus în lotul giuleştenilor pentru duelul din această rundă cu Sepsi.

Claudiu Petrila nu va juca în Rapid – Sepsi

Claudiu Petrila s-a confruntat cu probleme medicale, înaintea meciului cu Sepsi, motiv pentru care nu va sta nici pe bancă, notează fanatik.ro. Mijlocaşul s-a accidentat la un antrenament, astfel că staff-ul condus de Daniel Pancu a decis să nu rişte în privinţa sa.

Decarul giuleştenilor se confruntă cu o accidentare musculară. Problema nu este una gravă, însă în cazul în care ar fi fost utilizat în duelul cu Sepsi, lucrurile s-ar fi putut agrava.

Claudiu Petrila s-a confruntat cu probleme medicale şi anul trecut. În 2025, mijlocaşul a mers să se trateze la „vraciul” Marijana, după ce s-a „rupt” tot la un antrenament.