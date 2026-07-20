Probleme pentru Daniel Pancu, înaintea primului meci pe banca Rapidului. Jucătorul care e OUT

Daniel Pancu a primit o lovitură, înainte ca Rapid să debuteze în noul sezon de Liga 1. Giuleştenii se vor duela cu Sepsi, pe teren propriu, de la ora 21:30.
Daniel Pancu nu se va putea baza pe Claudiu Petrila. Mijlocaşul nu a fost inclus în lotul giuleştenilor pentru duelul din această rundă cu Sepsi.
Claudiu Petrila nu va juca în Rapid – Sepsi
Claudiu Petrila s-a confruntat cu probleme medicale, înaintea meciului cu Sepsi, motiv pentru care nu va sta nici pe bancă, notează fanatik.ro. Mijlocaşul s-a accidentat la un antrenament, astfel că staff-ul condus de Daniel Pancu a decis să nu rişte în privinţa sa.
Decarul giuleştenilor se confruntă cu o accidentare musculară. Problema nu este una gravă, însă în cazul în care ar fi fost utilizat în duelul cu Sepsi, lucrurile s-ar fi putut agrava.
Claudiu Petrila s-a confruntat cu probleme medicale şi anul trecut. În 2025, mijlocaşul a mers să se trateze la „vraciul” Marijana, după ce s-a „rupt” tot la un antrenament.
Claudiu Petrila, cotat la suma de 2,5 milioane de euro, a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai Rapidului, în sezonul trecut. Mijlocaşul a marcat cinci goluri şi a oferit 11 pase decisive, în cele 36 de meciuri bifate în toate competiţiile.
La partida cu Sepsi, Daniel Pancu nu se va putea baza nici pe Denis Ciobotariu şi Dejan Iliev. Portarul transferat în sezonul trecut a plecat de la formaţia din Giuleşti, în această vară.
Echipele probabile la Rapid – Sepsi:
- RAPID (4-2-3-1): Aioani – Onea, Kramer, Pașcanu, Borza – Bubanja, Grameni – Kamara, Moruțan, Al. Dobre – Burmaz
Antrenor: Daniel Pancu
- SEPSI (4-3-3): Lazar – Cascardo, Vîrtej, Dobrosavlevici, Vianna – Păun, Daguin, Iglesias – Oberlin, Mawa, Batzula
Antrenor: Ovidiu Burcă
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