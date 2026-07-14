Andrei Ivan și-a găsit echipă! Destinație total neașteptată pentru atacantul român: “Bun venit”

Andrei Ivan, fostul atacant al Universității Craiova ajuns la 29 de ani, și-a găsit echipă după ce a plecat de la grecii de la Panserraikos la finalul sezonului recent încheiat. Fotbalistul român a decis să iasă pentru prima dată din zona fotbalului european și a ales o destinație “exotică”, urmând să evolueze pentru Truong Tuoi Dong Nai, o nou-promovată din Vietnam.
Andrei Ivan urmează să înceapă o nouă aventură, de această dată extrem de departe de casă, după ce s-a înțeles și a și semnat cu vietnamezii de la Truong Tuoi Dong Nai. Echipa poreclită “Războinicii verzi” a reușit să pună mâna pe serviciile atacantului român după ce i-a pus pe masă un contract de 500.000 de euro pe an, conform gsp.ro.
Andrei Ivan, prezentat oficial la Truong Tuoi Dong Nai
Fostul jucător de la Universitatea Craiova a fost dorit și de “U” Cluj în această perioadă de mercato, însă până la urmă a ales să nu se întoarcă în România.
“Clubul Truong Tuoi Dong Nai îi urează bun venit atacantului Andrei Ivan, care se alătură echipei și este pregătit să lupte alături de «Războinicii Verzi» pentru îndeplinirea obiectivelor din sezonul V.League 2026/27.
Născut în 1997, Andrei Ivan este un fotbalist român cu experiență, care a evoluat timp de mai mulți ani pentru naționala României. De-a lungul carierei, a jucat în mai multe campionate europene pentru cluburi precum Universitatea Craiova, Rapid Viena și Panserraikos.
În mod special, în tricoul Universității Craiova, Andrei Ivan a marcat 72 de goluri și a oferit 38 de pase decisive, contribuind decisiv la câștigarea Cupei României și a Supercupei României.
În sezonul trecut, Andrei Ivan a evoluat pentru Panserraikos în prima ligă din Grecia, unde a disputat 32 de meciuri, a înscris 5 goluri și a oferit 3 pase decisive, demonstrând încă o dată calitățile sale de marcator și experiența acumulată la cel mai înalt nivel.
Bun venit în familia Truong Tuoi Dong Nai, Andrei Ivan! Îți dorim multă sănătate, o adaptare rapidă și cât mai multe reușite alături de club în noul sezon“, se arată în comunicatul emis de clubul asiatic.
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Truong Tuoi Dong Nai, noul club al lui Andrei Ivan, este înființat în 2006 și se află la primul lui sezon în Liga 1 din Vietnam. În prezent, formația e cotată la 2 milioane de euro pe site-urile de specialitate.
Istoricul echipelor lui Andrei Ivan
Odată cu acest transfer, Andrei Ivan va bifa prima sa aventură în afara Europei. După ce a fost crescut de CSM Moreni și Sporting Pitești, Ivan a ajuns în 2013 la Universitatea Craiova, ca patru ani mai târziu să fie vândut pe 3 milioane de euro în Rusia, la Krasnodar.
De acolo, fostul internațional român a fost împrumutat un sezon la Rapid Viena în stagiunea 2018/19, iar după acel sezon a revenit la formația din Bănie pe 1,5 milioane de euro. În ianuarie 2025, Ivan a fost împrumutat la Adanaspor, în Turcia, iar în vară a plecat definitiv la Panserraikos, unde nu a avut cele mai bune cifre pe parcursul anului.
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