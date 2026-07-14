Andrei Ivan și-a găsit echipă! Destinație total neașteptată pentru atacantul român: “Bun venit”

Andrei Ivan, fostul atacant al Universității Craiova ajuns la 29 de ani, și-a găsit echipă după ce a plecat de la grecii de la Panserraikos la finalul sezonului recent încheiat. Fotbalistul român a decis să iasă pentru prima dată din zona fotbalului european și a ales o destinație “exotică”, urmând să evolueze pentru Truong Tuoi Dong Nai, o nou-promovată din Vietnam.

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Andrei Ivan urmează să înceapă o nouă aventură, de această dată extrem de departe de casă, după ce s-a înțeles și a și semnat cu vietnamezii de la Truong Tuoi Dong Nai. Echipa poreclită “Războinicii verzi” a reușit să pună mâna pe serviciile atacantului român după ce i-a pus pe masă un contract de 500.000 de euro pe an, conform gsp.ro.

Andrei Ivan, prezentat oficial la Truong Tuoi Dong Nai

Fostul jucător de la Universitatea Craiova a fost dorit și de “U” Cluj în această perioadă de mercato, însă până la urmă a ales să nu se întoarcă în România.

“Clubul Truong Tuoi Dong Nai îi urează bun venit atacantului Andrei Ivan, care se alătură echipei și este pregătit să lupte alături de «Războinicii Verzi» pentru îndeplinirea obiectivelor din sezonul V.League 2026/27.

Născut în 1997, Andrei Ivan este un fotbalist român cu experiență, care a evoluat timp de mai mulți ani pentru naționala României. De-a lungul carierei, a jucat în mai multe campionate europene pentru cluburi precum Universitatea Craiova, Rapid Viena și Panserraikos.