Scandal înainte de meciul de baraj pentru Mondial: „A fost sabotaj, a făcut-o intenționat”

Selecționerul Bosniei a lansat un atac halucinant la adresa antrenorului de la Brondby, Steve Cooper, pe care îl acuză că i-a sabotat pregătirea semifinalei barajului pentru Campionatul Mondial, Bosnia – Țara Galilor.
Acuzații grave
Sergej Barbarez susține că mijlocașul de 25 de ani, Benjamin Tahirovic, a fost tras pe linie moartă la Brondby din motive legate de „origine”. Mai exact, antrenorul lui Brondby, Steve Cooper, care este galez, ar fi vrut să îi ofere un avantaj țării sale.
Țara Galilor va întâlni Bosnia joi în semifinalele play-off-ului. Câștigătoarea va găzdui apoi câștigătoarea meciului dintre Italia și Irlanda de Nord.
- Miza financiară a calificării naționalei României la CM 2026. Ce ar însemna pentru FRF o prezență la turneul final
- O nouă veste proastă pentru Vincenzo Montella! Atacantul s-a “rupt” şi ratează meciul de baraj cu România
- Probleme şi pentru Montella înaintea barajului cu România! Un jucător important al Turciei s-a accidentat
- Reuniune sau săptămâna modei la Paris? Jucătorii lui Deschamps s-au întrecut în ținute
- Tricolorul pe care se bazează Marcel Răducanu în barajul cu Turcia: “Va face diferenţa”