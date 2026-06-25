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Scandal la Campionatul Mondial, legat de vârsta căpitanului unei naţionale! Ce a putut apărea în documente

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iunie 2026, 10:13

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Scandal la Campionatul Mondial, legat de vârsta căpitanului unei naţionale! Ce a putut apărea în documente

Ronaldo şi Mbemba, într-un duel din meciul Portugalia - RD Congo 1-1, de la Mondial / Profimedia Images

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FIFA a deschis o anchetă, după ce căpitanul naţionalei RD Congo, Chancel Mbemba, a apărut în documente oficiale cu vârste diferite.

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Originar din capitala RD Congo, Kinshasa, Mbemba apărea ca fiind născut pe 8 august 1988 în documentul care atesta transferul său la Academia Espoir Sportif La Grâce, în 2006.

Controverse legate de vârsta căpitanului RD Congo, Chancel Mbemba. FIFA a deschis anchetă

Federaţia Congoleză de Fotbal l-a înregistrat ulterior pe Mbemba ca fiind născut pe 30 noiembrie 1991, relatează ole.com.

În momentul transferului său la Anderlecht, în vara lui 2011, belgienii l-au înregistrat ca fiind născut în 1994! Anderlecht îl transferase atunci pentru a evolua la echipa sa de tineret.

În urma controverselor legate de vârsta lui Mbemba, FIFA a demarat o anchetă. După ce, iniţial, într-un interviu declara că s-a născut în 1990, Mbemba a susţinut, recent, că s-ar fi născut în 1994, aşa cum apărea în documentele de la Anderlecht, şi că ar avea dovezi pentru acest lucru.

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Cotat la 2 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Mbemba are 109 meciuri şi 7 goluri pentru naţionala statului RD Congo. În meciul cu Portugalia, Mbemba a reuşit să îl anihileze pe superstarul Cristiano Ronaldo (41 de ani). Acea partidă s-a încheiat cu scorul de 1-1. Ronaldo avea să reuşească o dublă în victoria Portugaliei, cu 5-0, cu Uzbekistan.

 

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