Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul

Iran out, Italia in. Este varianta menționată tot mai des pentru Campionatul Mondial din această vară, în condițiile în care cererea Iranului ca partidele să aibă loc în afara SUA a fost respinsă. Totuși, chiar și o excludere a Iranului nu ar însemna automat calificarea Italiei.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Scenariu de urgență pregătit de FIFA

Conform Goal care citează RMC Sport, FIFA a găsit soluția ideală pentru cazul în care Iran nu va participa în cele din urmă la turneul final. Deși s-a spus că varianta cea mai probabilă este ca țara care să-i ia locul să fie tot din Asia, lucru menționat și de Infantino, FIFA are un alt plan: un nou play-off.

Cine ar urma astfel să joace la Mondial în grupa cu Egipt, Belgia și Noua Zeelandă? Naționala care va câștiga un playoff cu două echipe din Europa și două din Asia. Iar echipele ar fi alese în funcție de coefient. Cum Italia este naționala cu cel mai bun punctaj dintre echipe care nu sunt calificate, aceasta ar fi cu siguranță printre cele 4 țări din playoff. De asemenea, naționala Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, ar fi și ea în calcule. Din păcate, România nu are nicio șansă să fie printre țările de pe listă: Danemarca, Polonia, Serbia sau Ungaria sunt câteva dintre țările europene clasate mai bine decât România.

În mod surprinzător, un asemenea scenariu nu este pe placul Ministrului Sportului din Italia, Andrea Abodi: „Este o problemă continentală. Mi se pare foarte dificil să existe o asemenea posibilitate, doar dacă apare o problemă în Europa. Nu cred (nr. că Italia poate ajunge la Mondial) și nici nu vreau să sper la așa ceva” a spus acesta, conform Football Italia.