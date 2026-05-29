„Clarvăzătorul Mondialelor” a ales favorita din acest an! A ghicit câștigătoarea în trei ediții consecutive

Un clarvăzător din Brazilia susține că știe cine va câștiga Campionatul Mondial în acest an: Portugalia! El a căpătat notorietate în țara sa după ce a reușit să prezică echipa câștigătoare la edițiile din 2010, 2014 și 2018.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

„Clarvăzătorul Mondialelor” pariază pe Portugalia

Michael Bruno, un clarvăzător din Brazilia, le dă vești proaste conaționalilor săi: Brazilia nu poate ajunge mai departe de semifinale la acest turneu! Mai mult, nu va prinde nici măcar penultimul act dacă insistă să mizeze pe Neymar: „Nu cred că Neymar este 100% să joace la Campionatul Mondial. Iar dacă va juca, încă o dată echipa națională va fi eliminată înainte de semifinale pentru că toată echipa se va învârti în jurul său și se va repeta greșeala din 2022” spune Bruno.

Cele mai puternice echipe, crede Bruno, vor fi Franța, Spania, Anglia, Argentina, Portugalia și Brazilia. Nu în această ordine, însă. Pentru că el vede o finală iberică: Spania vs Portugalia. Și un prim trofeu din istoria națonalei lui Cristiano Ronaldo.

„Încă din 2022 spun cine va câștiga următoarea Cupă Mondială. De atunci afirm constant că Portugalia va deveni campioană mondială” a mai spus Michael Bruno. Reacțiile la predicțiile sale au fost mixte, asta după ce a pierdut mult din încredere după în 2022 a prezis că Franța va învinge Brazilia în finală.