Didier Deschamps şi-a avertizat jucătorii, înainte de Cupa Mondială 2026: “Nu îmi place deloc”

Alex Masgras Publicat: 29 mai 2026, 18:40

Didier Deschamps / Getty Images

Naţionala de fotbal a Franţei nu trebuie să se gândească deja la finala Cupei Mondiale 2026, a avertizat vineri, într-o conferinţă de presă, selecţionerul Didier Deschamps, a cărui echipă este văzută ca una din favoritele la câştigarea competiţiei.

La ediţia din acest an a Cupei Mondiale, Franţa va juca în faza grupelor cu Senegal, Irak şi Norvegia, iar Deschamps nu se gândeşte deloc la ultimul act al competiţiei în acest moment.

“Să ne vedem deja acolo pe 19 iulie (data finalei Cupei Mondiale – n. r.), asta nu prea îmi place sau nu-mi place deloc. Altfel, am putea la fel de bine să nu jucăm meciurile, să ajungem în Statele Unite pe 16 iulie… Vom avea alte etape, alte meciuri de jucat şi întâi meciurile din faza grupelor. Datorită a ceea ce a făcut, echipa Franţei şi jucătorii sunt printre cele mai bune echipe, da. Dar ştiu prea bine că, înainte de a ne gândi până departe, sunt nişte etape importante. Acestea fiind spuse, repet: nu există nimic mai frumos decât Cupa Mondială, vom face totul ca să fim la înălţime”, a declarat Deschamps.

Deschamps vrea pur şi simplu să tempereze euforia din jurul naţionalei. El îşi aminteşte că acelaşi entuziasm a însoţit echipa sa, pe atunci campioană mondială, în timp ce se îndrepta spre EURO 2020 cu tridentul Mbappe, Griezmann, Benzema. Acest lucru nu i-a împiedicat pe “Les Bleus” să piardă în optimile de finală împotriva Elveţiei, pe Arena Naţională din Bucureşti.

“Asta nu exclude ambiţia”, a precizat Deschamps. “Văd alţi selecţioneri spunând: ‘Au două echipe’. Însă doar una va juca. Nu vreau să neg că suntem printre favoriţi. Înaintea fiecărei Cupe Mondiale, există, logic, şapte sau opt echipe cu această ambiţie. Doar una va reuşi. Ambiţia este esenţială. Celălalt cuvânt important este umilinţa. Ajunge să prindem o zi mai proastă şi vom plăti scump. Nu vreau să diminuez Irakul, dar Senegalul şi Norvegia sunt două naţionale foarte bune”, a adăugat el.

Meciurile Franţei din faza grupelor la Cupa Mondială 2026

  • Franţa – Senegal (22:00, Grupa I, New York/New Jersey Stadium, 16 iunie)
  • Franţa – Irak (00:00, Grupa I, Philadelphia Stadium, 23 iunie)
  • Norvegia – Franţa (22:00, Grupa I, Boston Stadium, 26 iunie)
