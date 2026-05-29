Home | Tenis | Roland Garros | Novak Djokovic şi-a ieşit din minţi la Roland Garros: “Pentru numele lui Dumnezeu”. Organizatorii au reacţionat imediat

Novak Djokovic şi-a ieşit din minţi la Roland Garros: “Pentru numele lui Dumnezeu”. Organizatorii au reacţionat imediat

Alex Masgras Publicat: 29 mai 2026, 20:54

Comentarii
Novak Djokovic şi-a ieşit din minţi la Roland Garros: Pentru numele lui Dumnezeu. Organizatorii au reacţionat imediat

Novak Djokovic, nervos / Captură Eurosport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Novak Djokovic s-a enervat în timpul meciului cu Joao Fonseca, din turul 3 de la Roland Garros. Fostul număr 1 mondial a fost deranjat de un cameraman, imediat după ce a câştigat setul al doilea al partidei de pe Philippe Chatrier.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cameramanul respectiv s-a apropiat prea mult, iar Djokovic a răbufnit. Reacţia nervoasă a lui Djokovic i-a făcut pe organizatorii de la Paris să ia măsuri, iar operatorul respectiv a fost schimbat începând cu setul al treilea.

Novak Djokovic a răbufnit la Roland Garros: “Poţi să vii mai mult în faţa mea?”

“Poți să vii mai mult înspre fața mea? Pentru numele lui Dumnezeu, oferă-mi spațiu!”, a spus Novak Djokovic, extrem de nervos, chiar dacă se afla la conducere, după ce a câştigat primele două seturi ale meciului cu Joao Fonseca cu 6-4.

Organizatorii de la Roland Garros nu au stat prea mult pe gânduri, după reacţia nervoasă a lui Djokovic, iar cameramanul respectiv a fost înlocuit, potrivit eurosport.ro, începând cu setul al treilea, pierdut de sârb, scor 3-6.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Lecţiile pe care România le poate învăţa de la Ucraina după atacul din Galaţi. Scutaru: Rusia va escalada
Observator
Lecţiile pe care România le poate învăţa de la Ucraina după atacul din Galaţi. Scutaru: Rusia va escalada
George Puşcaş, out din lot la Dinamo – FCSB! Oficialii au încercat să-l aducă de urgenţă pe Alex Pop de la propria nuntă, dar atacantul a pierdut avionul! Update exclusiv
Fanatik.ro
George Puşcaş, out din lot la Dinamo – FCSB! Oficialii au încercat să-l aducă de urgenţă pe Alex Pop de la propria nuntă, dar atacantul a pierdut avionul! Update exclusiv
20:30

Daniel Pancu, prezentat oficial la Rapid: „Am obiectiv îndrăzneț! Dacă nu-l realizez, ne despărțim”
20:30

LIVE TEXTDinamo – FCSB 0-1. Derby uriaş pentru calificarea în Conference League. Dawa a deschis scorul
20:23

VideoJurnal Antena Sport | Supercampioni de mici
20:20

VideoJurnal Antena Sport | Seară de 10 în Parlament
20:16

VideoJurnal Antena Sport | Dor de casă, foame de trofee
20:14

VideoJurnal Antena Sport | Gol și de la capăt
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 4 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 5 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total