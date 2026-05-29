Novak Djokovic şi-a ieşit din minţi la Roland Garros: “Pentru numele lui Dumnezeu”. Organizatorii au reacţionat imediat

Novak Djokovic s-a enervat în timpul meciului cu Joao Fonseca, din turul 3 de la Roland Garros. Fostul număr 1 mondial a fost deranjat de un cameraman, imediat după ce a câştigat setul al doilea al partidei de pe Philippe Chatrier.

Cameramanul respectiv s-a apropiat prea mult, iar Djokovic a răbufnit. Reacţia nervoasă a lui Djokovic i-a făcut pe organizatorii de la Paris să ia măsuri, iar operatorul respectiv a fost schimbat începând cu setul al treilea.

Novak Djokovic a răbufnit la Roland Garros: “Poţi să vii mai mult în faţa mea?”

“Poți să vii mai mult înspre fața mea? Pentru numele lui Dumnezeu, oferă-mi spațiu!”, a spus Novak Djokovic, extrem de nervos, chiar dacă se afla la conducere, după ce a câştigat primele două seturi ale meciului cu Joao Fonseca cu 6-4.

Organizatorii de la Roland Garros nu au stat prea mult pe gânduri, după reacţia nervoasă a lui Djokovic, iar cameramanul respectiv a fost înlocuit, potrivit eurosport.ro, începând cu setul al treilea, pierdut de sârb, scor 3-6.