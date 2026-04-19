Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Singurul român care va juca la Cupa Mondială din 2026: „Țara asta ne-a oferit libertate!”

Ionuţ Axinescu Publicat: 19 aprilie 2026, 12:24

Comentarii
Ajdin Hrustić, la Cupa Mondială din 2022 / Profimedia

Dacă „tricolorii” nu vor fi prezenți la Campionatul Mondial de la vară, România va avea totuși, după toate probabilitățile, un reprezentant la turneul suprem al lumii. Mijlocașul lui Heracles Almelo, Ajdin Hrustić (29 de ani), are șanse mari să se afle în lotul Australiei, așa cum s-a întâmplat și la Mondialul din Qatar, în 2022.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

● World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Ajdin Hrustić, ignorat de România și Bosnia

Născut într-o suburbie din Melbourne, Ajdin Hrustić are tatăl bosniac și mama româncă. Fotbalistul deține și cetățenia română, dar nu a fost niciodată convocat la loturile echipei naționale. FRF l-a contactat în perioada junioratului, dar nu a insistat. Mai apoi, a „uitat” de el și nu a revenit niciodată cu o ofertă concretă.

În schimb, bosniacii au făcut ceva mai mult „lobby” ca să-l convingă să joace pentru naționala din Balcani. „Când eram la Schalke, Federația din Bosnia și-a exprimat interesul pentru mine. Totuși, de atunci nu am primit cine știe ce atenție nici din Bosnia, nici din România”, declara Hrustić, în 2017, pentru publicația The Corner Flag.

„Australia mi-a dat totul!” A debutat într-un meci cu Brazilia

În cele din urmă, Ajdin Hrustić a fost convocat de Australia și a debutat într-un meci cu Brazilia (0-4), pe 13 iunie 2017. De atunci, a strâns 36 de selecții și a marcat patru goluri pentru „Socceroos”. La Campionatul Mondial din 2022, mijlocașul a jucat în trei meciuri, în total 59 de minute. A apărut inclusiv în eșecul din optimi, 1-2 cu viitoarea campioană mondială, Argentina.

Reclamă
Reclamă

Australia mi-a dat totul. M-am născut în Australia, am fost la școală în Australia, am început fotbalul în Australia. Țara asta le-a oferit o viață mamei și tatălui meu. Au venit din Bosnia, în 1995, au fost acceptați, și-au făcut o casă, și-au găsit de muncă. Australia ne-a dat libertate și ne-a învățat să ne bucurăm de viață”, se destăinuia Ajdin în presa locală.

Câștigător de Europa League cu Eintracht Frankfurt

Cea mai bună perioadă din cariera lui Hrustić a fost la Eintracht Frankfurt, unde a evoluat între 2020 și 2022. Cu nemții a câștigat și trofeul Europa League, fiind unul dintre cei care au transformat un penalty la loviturile de departajare din finala cu Rangers (1-1 și 5-4 d.l.d). În 2022, s-a mutat în Italia, la Verona, unde a fost chinuit de accidentări și a jucat foarte puțin.

Firesc, a pierdut și echipa națională în acea perioadă. În ultimul an, Ajdin Hrustić și-a regăsit forma în Olanda, la Heracles Almelo, ceea ce l-a readus în vizorul echipei Australiei. În preliminariile pentru Mondial, a jucat în șapte meciuri. În plus, la ultima acțiune a selecționatei pregătite de Tony Popovic, mijlocașul cu origini române a fost din nou convocat și a evoluat atât cu Camerun (1-0), cât și contra celor Curaçao (5-1).

Reclamă

  • 4 goluri a marcat Ajdin Hrustić pentru Australia, cel mai recent în calificările pentru Cupa Mondială, într-un 2-0 cu Bangladesh.

  • 700.000 de euro e valoarea de piață a mijlocașului, potrivit Transfermarkt. În 2022, era cotat la 3 milioane de euro.

  • 29 de meciuri, în care a marcat patru goluri și a oferit șapte assist-uri, a strâns Hrustić în acest sezon la Heracles Almelo.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum să eviți țepele agenților imobiliari care vând ruine la preț de palat, în Capitală
Observator
Alex Dobre, out din echipa Rapidului la Craiova!
Fanatik.ro
13:24

Alex Dobre, OUT din primul 11 la Universitatea Craiova – Rapid. O nouă decizie radicală luată de Costel Gâlcă
13:13

Andrei Nicolescu l-a desfiinţat pe un arbitru din Liga 1: “Aud că e FCSB-ist”
13:07

Un român, în topul celor mai rapide goluri marcate la Cupa Mondială! Recordul pe care l-a deținut patru ani
12:28

După Lupu, un alt fost fotbalist al Rapidului l-a făcut praf pe Dobre: “E egocentrist. Nu trebuia numit căpitan”
12:11

E gata! Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu: “Pentru România și lumea întreagă”
12:04

E oficial! Gică Hagi va deveni selecţionerul României! Când va avea loc conferinţa de prezentare a “Regelui”
Vezi toate știrile
1 E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul” 2 Doliu în fotbalul românesc. Şeful AMFB, Marian Lumînare, a decedat! FRF: “O figură marcantă” 3 A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” 4 “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu 5 Când poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în Serie A, după ce Napoli a pierdut cu Lazio 6 Jurgen Klopp a refuzat-o pe Real Madrid și și-a ales următoarea echipă. Surpriză de proporții
Citește și
Cele mai citite
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calculScenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul