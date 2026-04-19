Singurul român care va juca la Cupa Mondială din 2026: „Țara asta ne-a oferit libertate!”

Dacă „tricolorii” nu vor fi prezenți la Campionatul Mondial de la vară, România va avea totuși, după toate probabilitățile, un reprezentant la turneul suprem al lumii. Mijlocașul lui Heracles Almelo, Ajdin Hrustić (29 de ani), are șanse mari să se afle în lotul Australiei, așa cum s-a întâmplat și la Mondialul din Qatar, în 2022.

Ajdin Hrustić, ignorat de România și Bosnia

Născut într-o suburbie din Melbourne, Ajdin Hrustić are tatăl bosniac și mama româncă. Fotbalistul deține și cetățenia română, dar nu a fost niciodată convocat la loturile echipei naționale. FRF l-a contactat în perioada junioratului, dar nu a insistat. Mai apoi, a „uitat” de el și nu a revenit niciodată cu o ofertă concretă.

În schimb, bosniacii au făcut ceva mai mult „lobby” ca să-l convingă să joace pentru naționala din Balcani. „Când eram la Schalke, Federația din Bosnia și-a exprimat interesul pentru mine. Totuși, de atunci nu am primit cine știe ce atenție nici din Bosnia, nici din România”, declara Hrustić, în 2017, pentru publicația The Corner Flag.

„Australia mi-a dat totul!” A debutat într-un meci cu Brazilia

În cele din urmă, Ajdin Hrustić a fost convocat de Australia și a debutat într-un meci cu Brazilia (0-4), pe 13 iunie 2017. De atunci, a strâns 36 de selecții și a marcat patru goluri pentru „Socceroos”. La Campionatul Mondial din 2022, mijlocașul a jucat în trei meciuri, în total 59 de minute. A apărut inclusiv în eșecul din optimi, 1-2 cu viitoarea campioană mondială, Argentina.