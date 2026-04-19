Singurul român care va juca la Cupa Mondială din 2026: „Țara asta ne-a oferit libertate!”

Dacă „tricolorii” nu vor fi prezenți la Campionatul Mondial de la vară, România va avea totuși, după toate probabilitățile, un reprezentant la turneul suprem al lumii. Mijlocașul lui Heracles Almelo, Ajdin Hrustić (29 de ani), are șanse mari să se afle în lotul Australiei, așa cum s-a întâmplat și la Mondialul din Qatar, în 2022.
Ajdin Hrustić, ignorat de România și Bosnia
Născut într-o suburbie din Melbourne, Ajdin Hrustić are tatăl bosniac și mama româncă. Fotbalistul deține și cetățenia română, dar nu a fost niciodată convocat la loturile echipei naționale. FRF l-a contactat în perioada junioratului, dar nu a insistat. Mai apoi, a „uitat” de el și nu a revenit niciodată cu o ofertă concretă.
În schimb, bosniacii au făcut ceva mai mult „lobby” ca să-l convingă să joace pentru naționala din Balcani. „Când eram la Schalke, Federația din Bosnia și-a exprimat interesul pentru mine. Totuși, de atunci nu am primit cine știe ce atenție nici din Bosnia, nici din România”, declara Hrustić, în 2017, pentru publicația The Corner Flag.
„Australia mi-a dat totul!” A debutat într-un meci cu Brazilia
În cele din urmă, Ajdin Hrustić a fost convocat de Australia și a debutat într-un meci cu Brazilia (0-4), pe 13 iunie 2017. De atunci, a strâns 36 de selecții și a marcat patru goluri pentru „Socceroos”. La Campionatul Mondial din 2022, mijlocașul a jucat în trei meciuri, în total 59 de minute. A apărut inclusiv în eșecul din optimi, 1-2 cu viitoarea campioană mondială, Argentina.
„Australia mi-a dat totul. M-am născut în Australia, am fost la școală în Australia, am început fotbalul în Australia. Țara asta le-a oferit o viață mamei și tatălui meu. Au venit din Bosnia, în 1995, au fost acceptați, și-au făcut o casă, și-au găsit de muncă. Australia ne-a dat libertate și ne-a învățat să ne bucurăm de viață”, se destăinuia Ajdin în presa locală.
Câștigător de Europa League cu Eintracht Frankfurt
Cea mai bună perioadă din cariera lui Hrustić a fost la Eintracht Frankfurt, unde a evoluat între 2020 și 2022. Cu nemții a câștigat și trofeul Europa League, fiind unul dintre cei care au transformat un penalty la loviturile de departajare din finala cu Rangers (1-1 și 5-4 d.l.d). În 2022, s-a mutat în Italia, la Verona, unde a fost chinuit de accidentări și a jucat foarte puțin.
Firesc, a pierdut și echipa națională în acea perioadă. În ultimul an, Ajdin Hrustić și-a regăsit forma în Olanda, la Heracles Almelo, ceea ce l-a readus în vizorul echipei Australiei. În preliminariile pentru Mondial, a jucat în șapte meciuri. În plus, la ultima acțiune a selecționatei pregătite de Tony Popovic, mijlocașul cu origini române a fost din nou convocat și a evoluat atât cu Camerun (1-0), cât și contra celor Curaçao (5-1).
4 goluri a marcat Ajdin Hrustić pentru Australia, cel mai recent în calificările pentru Cupa Mondială, într-un 2-0 cu Bangladesh.
700.000 de euro e valoarea de piață a mijlocașului, potrivit Transfermarkt. În 2022, era cotat la 3 milioane de euro.
29 de meciuri, în care a marcat patru goluri și a oferit șapte assist-uri, a strâns Hrustić în acest sezon la Heracles Almelo.
- Un român, în topul celor mai rapide goluri marcate la Cupa Mondială! Recordul pe care l-a deținut patru ani
- Starul lui Bayern Munchen “s-a rupt” şi ratează Campionatul Mondial 2026
- Lista uriaşă din istoria World Cup unde Messi nu şi-a făcut loc, dar în care apar Mbappe, Ronaldo şi Kane!
- Românul care a câștigat Cupa Mondială: a fost titular în finala rămasă în istorie drept „miracol”
- Meciul în care România, cu 90.000 de fani și Lucescu căpitan, s-a calificat la Cupa Mondială după 32 de ani