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Cristi Chivu a numit marea surpriză de la Cupa Mondială: „Fiți atenți la ei”

Daniel Işvanca Publicat: 5 iunie 2026, 17:44

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Cristi Chivu a numit marea surpriză de la Cupa Mondială: Fiți atenți la ei”

Cristian Chivu / Profimedia

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Mai sunt șase zile până la startul Campionatului Mondial din această vară, iar selecționatele prezente la turneul final din SUA sunt gata să lupte pentru supremație, pe cea mai importantă „scenă” a fotbalului.

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Tehnicianul celor de la Inter a vorbit pe scurt pentru Gazzetta dello Sport despre competiția care va începe în doar câteva zile și a precizat care va fi marea surpriză.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Cristi Chivu a numit favoritele, dar și marea surpriză de la CM 2026

Cristi Chivu urmează să își prelungească contractul cu Inter, iar tehnicianul român pregătește încet și sezonul următor alături de campioana Italiei.

Întrebat despre Campionatul Mondial care va începe în doar câteva zile, antrenorul lui Inter a transmis care sunt marile favorite, dar și cine va fi surpriza plăcută de la acest turneu final.

„Favoritele mele sunt Spania, Franța și Argentina, dar fiți atenți la Maroc, va fi o surpriză”, a declarat Cristi Chivu, potrivit Gazzetta dello Sport.

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