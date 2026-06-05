S-a calificat în finala Roland Garros, dar nu s-a putut bucura: „Mi-a venit să plâng. Nu mă așteptam deloc”

Flavio Cobolli a avut o reacție superbă, după ce s-a calificat în finala de la Roland Garros. Favoritul 10 al Grand Slam-ului de la Paris a oferit declarații despre Matteo Arnaldi, cel care a fost nevoit să se retragă din semifinale.
Arnaldi (104 ATP), una dintre revelațiile de la Roland Garros, din acest an, a luat decizia de a se retrage după mai puțin de jumătate de oră din semifinala cu Cobolli.
Flavio Cobolli a regretat retragerea lui Matteo Arnaldi de la Roland Garros
Flavio Cobolli și Matteo Arnaldi, ambii italieni, s-au prezentat împreună la conferința de presă, după semifinala de la Roland Garros. Cel calificat în finală a dezvăluit că aproape a plâns în momentul în care a aflat că adversarul său se va retrage.
„În ultimele săptămâni, ai fost o inspirație pentru noi toți. Te-ai luptat nenumărate ore pe teren și ți-ai arătat adevărata valoare. Cu toții știam în ce situație te afli înainte de acest turneu, după tot ce ai trecut. Nu m-am îndoit niciodată de talentul tău sau de tot binele pe care l-ai făcut pentru noi și pentru tine în acești ani.
Ar trebui să fii mândru de ceea ce faci și de ce ai realizat. Ești un model pentru mine. Încerc să te imit puțin, mai ales în afara terenului. Pe teren, fiecare își urmează propriul drum, așa cum facem cu toții, dar în afara terenului, ești un model ca sportiv și profesionist. Îți doresc tot binele!
Îmi este greu să vorbesc acum. Când a venit să-mi spună, acum aproape o oră, eram pe punctul de a plânge. Era ceva la care nu mă așteptam deloc. Eram gata să joc și, când mi-a spus de retragere, mi-a părut foarte rău pentru el”, a declarat Flavio Cobolli, conform puntodebreak.com.
Cobolli a ajuns în prima sa semifinală de Grand Slam după ce l-a învins în patru seturi pe Felix Auger-Aliassime, cap de serie numărul patru. Acum îl va înfrunta pe Zverev pentru a cincea oară (1-3), iar câştigătorul va obţine primul său titlu de Grand Slam.
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