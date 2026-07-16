Situația a scăpat de sub control! Cât au ajuns să coste biletele la finală, după ce s-au calificat Spania și Argentina

Argentina va juca finala Campionatului Mondial în fața Spaniei, duminică seară de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Un scenariu de vis pentru FIFA și organizatori: cele mai populare naționale, cu starurile Lamine Yamal și Leo Messi, față în față. Nu e de mirare astfel că prețurile biletelor sunt la un nivel amețitor.
Cât costă biletele la finală
Deși finala Campionatului Mondial a fost sold out de mai multe ori pe parcursul turneului, iată că la câteva ore după ce Argentina s-a calificat pentru marele meci cu Spania au apărut mai multe bilete disponibile.
Pe site-ul de bilete al FIFA, cel mai ieftin bilet este categoria 2 și costă 7380 de dolari! Mai există și bilete disponibile la categoria 1 la prețul de 10.990 de dolari, iar pentru cele din față, categoria 1, prețurile sunt de la 17.995 de dolari până la 32.970 de dolari.
Și mai mare nebunie este pe platforma de resale a FIFA, unde cei care au deja bilet pot să le scoată la vânzare. Acolo sunt și bilete mai „accesibile”, la 6.325 de dolari categoria 3 și la 6.900 de dolari la categoria 2.
Însă cum cei care vând pot alege ei prețul, există și extrema cealaltă: bilete la 115.000 de dolari la categoria 2 sau 690.000 la categoria 1 în față. Sau, cele mai costisitoare bilete, la 2,3 milioane de dolari la categoria 3 și categoria 1.
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