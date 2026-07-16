Situația a scăpat de sub control! Cât au ajuns să coste biletele la finală, după ce s-au calificat Spania și Argentina

Argentina va juca finala Campionatului Mondial în fața Spaniei, duminică seară de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Un scenariu de vis pentru FIFA și organizatori: cele mai populare naționale, cu starurile Lamine Yamal și Leo Messi, față în față. Nu e de mirare astfel că prețurile biletelor sunt la un nivel amețitor.

Cât costă biletele la finală

Deși finala Campionatului Mondial a fost sold out de mai multe ori pe parcursul turneului, iată că la câteva ore după ce Argentina s-a calificat pentru marele meci cu Spania au apărut mai multe bilete disponibile.

Pe site-ul de bilete al FIFA, cel mai ieftin bilet este categoria 2 și costă 7380 de dolari! Mai există și bilete disponibile la categoria 1 la prețul de 10.990 de dolari, iar pentru cele din față, categoria 1, prețurile sunt de la 17.995 de dolari până la 32.970 de dolari.