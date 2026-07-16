Chelsea și-a pus toată Anglia în cap! Postarea a fost ștearsă imediat, după revolta fanilor: „Dezgustător”

Chelsea a „comis-o” la finalul partidei dintre Anglia și Argentina, câștigată de sud-americani cu 2-1, după o nouă remontada de vis. Gordon a deschis scorul la Atlanta, dar Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au marcat cele două goluri care au trimis campioana mondială en-titre într-o nouă finală.
După ce a fost erou și în meciul cu Egipt, când a marcat golul calificării, starul lui Chelsea l-a învins pe Jordan Pickford cu un șut de la aproximativ 25 de metri și a dat tonul revenirii echipei lui Lionel Scaloni.
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Chelsea și-a pus toată Anglia în cap pentru o postare cu Enzo Fernandez
Așa cum este obiceiul, echipele de club ale jucătorii evoluează postează pe social media atunci când aceștia au reușite la turneul final. Același lucru l-a făcut și Chelsea, care a postat o fotografie cu Enzo Fernandez, după golul superb din semifinale.
Postarea nu le-a picat deloc bine englezilor, iar în secțiunea de comentarii a fost plină de replici dure la adresa clubului de pe Stamford Bridge:
„Dezgustător”, „Cât de rupți de realitate sunteți”, „Pe bune? Suntem un club englez”, „De ce naiba postați asta după ce a marcat împotriva Angliei”, au fost câteva dintre comentarii, înaintea ca postarea să fie ștearsă.
Chelsea deleted their post as England fans wan use insult finish them. pic.twitter.com/0ArC17D8T8
— Epic Football (@epic_footy828) July 16, 2026
Pe lângă faptul că Anglia a pierdut dramatic semifinala, postarea a venit într-un moment complicat și din perspectiva fanilor lui Chelsea. Viitorul lui Enzo Fernandez pe Stamford Bridge este sub semnul întrebării, după ce în ultima vreme s-a vorbit foarte mult despre un transfer al său la Real Madrid. Cu toate acestea, Xabi Alonso, noul antrenor al lui Chelsea, a spus public că vrea ca vicecăpitanul echipei să rămână la clubul londonez.
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