Chelsea și-a pus toată Anglia în cap! Postarea a fost ștearsă imediat, după revolta fanilor: „Dezgustător”

Chelsea a „comis-o” la finalul partidei dintre Anglia și Argentina, câștigată de sud-americani cu 2-1, după o nouă remontada de vis. Gordon a deschis scorul la Atlanta, dar Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au marcat cele două goluri care au trimis campioana mondială en-titre într-o nouă finală.

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După ce a fost erou și în meciul cu Egipt, când a marcat golul calificării, starul lui Chelsea l-a învins pe Jordan Pickford cu un șut de la aproximativ 25 de metri și a dat tonul revenirii echipei lui Lionel Scaloni.

Chelsea și-a pus toată Anglia în cap pentru o postare cu Enzo Fernandez

Așa cum este obiceiul, echipele de club ale jucătorii evoluează postează pe social media atunci când aceștia au reușite la turneul final. Același lucru l-a făcut și Chelsea, care a postat o fotografie cu Enzo Fernandez, după golul superb din semifinale.

Postarea nu le-a picat deloc bine englezilor, iar în secțiunea de comentarii a fost plină de replici dure la adresa clubului de pe Stamford Bridge:

„Dezgustător”, „Cât de rupți de realitate sunteți”, „Pe bune? Suntem un club englez”, „De ce naiba postați asta după ce a marcat împotriva Angliei”, au fost câteva dintre comentarii, înaintea ca postarea să fie ștearsă.