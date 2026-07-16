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Mihai Rotaru a refuzat două milioane de euro pentru un titular de la Universitatea Craiova. Suma cerută

Viviana Moraru Publicat: 16 iulie 2026, 11:44

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Mihai Rotaru a refuzat două milioane de euro pentru un titular de la Universitatea Craiova. Suma cerută

Mihai Rotaru, în timpul unui meci - Sport Pictues

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Mihai Rotaru a refuzat o ofertă de două milioane de euro pentru un titular de la Universitatea Craiova. Patronul oltenilor nu a fost de acord să-l cedeze pe această sumă pe Oleksandr Romanchuk (26 de ani).

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Oltenii vor să se califice în grupa principală de Champions League, motiv pentru care îşi doresc să-i ţină în lot pe titulari cel puţin pe parcursul preliminariilor. Trupa din Bănie s-a calificat în turul doi preliminar, după victoria cu ML Vitebsk, scor 5-1 la general. Pentru un loc în turul trei, elevii lui Filipe Coelho se vor duela cu Levski.

Mihai Rotaru a refuzat două milioane de euro pentru titularul Universităţii Craiova, Oleksandr Romanchuk

Universitatea Craiova a început, astfel, perfect noul sezon, ţinând cont şi de victoria din Supercupa României, cu U Cluj. Ca urmare, jucătorii oltenilor nu duc lipsă de oferte.

Dinamo Kiev a fost formaţia care a pus ochii pe Oleksandr Romanchuk. Ucrainenii au trimis ofertă oficială către Universitatea Craiova, fiind dispuşi să ofere suma de două milioane de euro în schimbul fundaşului central.

Deşi oferta este una tentantă, Mihai Rotaru a decis să o refuze, notează fanatik.ro. Universitatea Craiova vrea să obţină suma de trei milioane de euro în schimbul lui Oleksandr Romanchuk.

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Fundaşul ucrainean a fost jucător de bază la Universitatea Craiova în sezonul trecut, în care echipa a reuşit un event istoric. Romanchuk a ajuns în Bănie în vara anului trecut, oltenii plătindu-le celor de la Kryvbas suma de 750.000 de euro.

Oleksandr Romanchuk, cotat la suma de 2,5 milioane de euro, a bifat 48 de meciuri pentru Universitatea Craiova, în sezonul trecut, reuşind să macheze şase goluri şi să ofere două pase decisive. El a fost titular şi în primele trei partide ale oltenilor din acest sezon, „dubla” cu ML Vitebsk şi Supercupa cu U Cluj.

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