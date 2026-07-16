Precedentul care le dă fiori argentinienilor! Doi jucători riscă suspendarea după ce au făcut după meciul cu Anglia

Lisandro Martinez riscă să fie suspendat de FIFA pentru bannerul afișat după partida cu Anglia / Getty Images

Argentina s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în finala Campionatului Mondial după ce a învins Anglia cu 2-1.

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Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au înscris golurile care îi aduc Argentinei un meci mare contra Spaniei, duminică seară de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Banner-ul afișat de argentinieni

Jucătorii argentinieni au afişat miercuri un banner politic pe care scria „Las Malvinas Son Argentinas”. Acest lucru încălcă regulile FIFA, relatează Reuters. Lisandro Martinez şi Giovani Lo Celso au ridicat bannerul şi au făcut cu mâna către fanii din tribune.

Codul de conduită al FIFA pe stadioane interzice „bannere, steaguri, fluturaşi, articole vestimentare şi alte accesorii de natură politică, ofensivă şi/sau discriminatorie” în interiorul stadioanelor.

Cel mai probabil însă, FIFA va analiza cazul după încheierea turneului final, așa cum va face și cu managerii și jucătorii care au criticat arbitrajele de la turneul final.