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Precedentul care le dă fiori argentinienilor! Doi jucători riscă suspendarea după ce au făcut după meciul cu Anglia

Sebastian Ujica Publicat: 16 iulie 2026, 11:19

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Precedentul care le dă fiori argentinienilor! Doi jucători riscă suspendarea după ce au făcut după meciul cu Anglia

Lisandro Martinez riscă să fie suspendat de FIFA pentru bannerul afișat după partida cu Anglia / Getty Images

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Argentina s-a calificat pentru a doua oară consecutiv în finala Campionatului Mondial după ce a învins Anglia cu 2-1.

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Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au înscris golurile care îi aduc Argentinei un meci mare contra Spaniei, duminică seară de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Banner-ul afișat de argentinieni

Jucătorii argentinieni au afişat miercuri un banner politic pe care scria „Las Malvinas Son Argentinas”. Acest lucru încălcă regulile FIFA, relatează Reuters. Lisandro Martinez şi Giovani Lo Celso au ridicat bannerul şi au făcut cu mâna către fanii din tribune.

Codul de conduită al FIFA pe stadioane interzice „bannere, steaguri, fluturaşi, articole vestimentare şi alte accesorii de natură politică, ofensivă şi/sau discriminatorie” în interiorul stadioanelor.

Cel mai probabil însă, FIFA va analiza cazul după încheierea turneului final, așa cum va face și cu managerii și jucătorii care au criticat arbitrajele de la turneul final.

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Precedentul Spania

Afișarea acestui banner poate avea consecințe serioase pentru cei doi jucători argentinieni. Cu atât mai mult cu cât există un precedent: Alvaro Morata și Rodri au fost suspendați pentru un meci după ce au scandat „Gibraltar este spaniol” în timp ce sărbătoreau câștigarea EURO 2024.

UEFA a intervenit după ce Federația de Fotbal din Argentina a făcut plângere și i-a sancționat pe cei doi jucători cu o suspendare de un meci. Astfel, Morata și Rodri nu au putut evolua în următorul meci internațional al Spaniei în acel an, în Nations League contra Serbiei.

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Povestea insulelor Falkland

Problema suveranităţii asupra insulelor din Atlanticul de Sud, cărora britanicii le spun Falkland şi argentinienii Malvine, a reprezentat o sursă de tensiune de lungă durată în relaţiile dintre cele două ţări, care au purtat şi un scurt război pentru aceste insule în 1982, în urma căruia au murit 649 de soldaţi argentinieni şi 255 de luptători britanici.

Marea Britanie a câştigat în cele din urmă, iar marea majoritate a locuitorilor insulelor şi-au exprimat dorinţa de a rămâne parte a Regatului Unit. Însă Argentina susţine de mult timp că a moştenit insulele de la Spania după obţinerea independenţei în 1816 şi că Marea Britanie a preluat controlul asupra lor în 1833 printr-un act colonial ilegal.

Nu este prima dată când problema bannerelor politice intervine în timpul Cupei Mondiale. Luna trecută, la Los Angeles, iranienii americani au fluturat, în timpul meciurilor disputate de Iran, steaguri pre-revoluţionare, care sunt simboluri ale nerecunoaşterii guvernului islamic de la Teheran. Acele meciuri s-au desfăşurat fără incidente.

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