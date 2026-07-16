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Ce mesaj a transmis Regele Charles, după ce Anglia a fost eliminată dramatic de Argentina de la Campionatul Mondial

Viviana Moraru Publicat: 16 iulie 2026, 11:21

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Ce mesaj a transmis Regele Charles, după ce Anglia a fost eliminată dramatic de Argentina de la Campionatul Mondial

Regele Charles, în timpul unui eveniment/ Profimedia

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Familia regală britanică a transmis un mesaj de solidaritate selecţionatei de fotbal a Angliei, după înfrângerea suferită în faţa Argentinei (scor 1-2), în semifinalele Cupei Mondiale 2026, subliniind că aceasta rămâne „mândria unei naţiuni”.

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Într-un mesaj postat pe conturile de socializare ale familiei regale, regele Charles al III-lea şi soţia sa Camilla au inclus o fotografie cu un Jude Bellingham abătut, îmbrăţişat de Harry Kane – cele două mari vedete ale selecţionatei Angliei -, după meciul de la Atlanta.

Mesajul Regelui Charles, după ce Anglia a fost eliminată de Argentina de la Campionatul Mondial

„Încurajările noastre pentru Harry şi echipă. În timp ce voi, Three Lions (aşa cum este supranumită echipa Angliei), vă lingeţi rănile, rămâneţi mândria unei naţiuni şi vă veţi ridica din nou”, se arată în mesajul monarhului, care a strâns deja mii de aprecieri, atât pe reţeaua X, cât şi pe Instagram.

Prinţul William a postat la rândul său următorul mesaj: „Devastat. Anglia, aţi dat totul şi suntem cu toţii atât de mândri de voi. Vă mulţumim tuturor, atât de pe teren, cât şi din afara lui, pentru un turneu incredibil. Combativitatea şi încrederea de care aţi dat dovadă ne-au inspirat pe toţi. Cea mai completă echipă a Angliei de la un turneu. Ţineţi capul sus”.

Anglia va disputa meciul pentru stabilirea ocupantei locului al treilea la Cupa Mondială 2026, împotriva selecţionatei Franţei. Partida se va disputa sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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