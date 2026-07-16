Jude Bellingham (23 de an) a avut un gest golănesc la finalul partidei pierdute de Anglia cu Argentina, scor 1-2, în semifinalele Campionatului Mondial. Starul englez l-a pălmuit pe Valentin Barco.

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Anglia a ratat şansa să joace prima finală la Campionatul Mondial, după 60 de ani. Deşi au condus după golul marcat de Anthony Gordon în minutul 55, englezii au fost învinşi pe final, graţie reuşitelor lui Enzo Fernandez şi Lautaro Martinez.

Ce pedeapsă riscă Jude Bellingham, după ce şi-a lovit adversarul la finalul meciului Anglia – Argentina 1-2

După fluierul final al partidei disputate la Atlanta, tensiunile au atins cote înalte pe teren. Pe camerele tv a fost surprins momentul în care Jude Bellingham s-a dus lângă adversarii argentinieni şi l-a lovit cu palma pe cap pe Valentin Barco.

Nemulţumirea lui Bellingham s-ar fi produs după ce Valentin Barco s-a bucurat în faţa englezilor, după golul de 1-1 marcat de Enzo Fernandez, în minutul 85.

Jude Bellingham ar putea să fie pedepsit de FIFA pentru gestul său. Conform celor de la thesun.co.uk, starul englez ar putea fi suspendat la meciul cu Franţa, meci pentru locul trei de la Mondial. Finala „mică” se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00.