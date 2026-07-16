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Ce pedeapsă riscă Jude Bellingham, după ce şi-a lovit adversarul la finalul meciului Anglia – Argentina 1-2

Viviana Moraru Publicat: 16 iulie 2026, 12:19

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Ce pedeapsă riscă Jude Bellingham, după ce şi-a lovit adversarul la finalul meciului Anglia – Argentina 1-2

Jude Bellingham, în duel cu Rodrigo de Paul, în Anglia - Argentina 1-2/ Profimedia

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Jude Bellingham (23 de an) a avut un gest golănesc la finalul partidei pierdute de Anglia cu Argentina, scor 1-2, în semifinalele Campionatului Mondial. Starul englez l-a pălmuit pe Valentin Barco.

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Anglia a ratat şansa să joace prima finală la Campionatul Mondial, după 60 de ani. Deşi au condus după golul marcat de Anthony Gordon în minutul 55, englezii au fost învinşi pe final, graţie reuşitelor lui Enzo Fernandez şi Lautaro Martinez.

Ce pedeapsă riscă Jude Bellingham, după ce şi-a lovit adversarul la finalul meciului Anglia – Argentina 1-2

După fluierul final al partidei disputate la Atlanta, tensiunile au atins cote înalte pe teren. Pe camerele tv a fost surprins momentul în care Jude Bellingham s-a dus lângă adversarii argentinieni şi l-a lovit cu palma pe cap pe Valentin Barco.

Nemulţumirea lui Bellingham s-ar fi produs după ce Valentin Barco s-a bucurat în faţa englezilor, după golul de 1-1 marcat de Enzo Fernandez, în minutul 85.

Jude Bellingham ar putea să fie pedepsit de FIFA pentru gestul său. Conform celor de la thesun.co.uk, starul englez ar putea fi suspendat la meciul cu Franţa, meci pentru locul trei de la Mondial. Finala „mică” se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00.

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Englezii menţionează, totuşi, că Jude Bellingham ar putea scăpa şi fără suspendare, în funcţie de cum vor analiza cei de la FIFA fapta sa. În acest caz, mijlocaşul lui Real Madrid ar putea fi doar amendat.

Jude Bellingham, „dărâmat” după Anglia – Argentina 1-2

Jude Bellingham s-a declarat extrem de dezamăgit de eşecul suferit de naţionala sa. Acesta îşi dorea să ajungă în marea finală de la New York şi englezii să lupte pentru al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 1966.

„E atât de dezamăgitor. Am vrut să fac parte din echipa Angliei care a reuşit în sfârşit, care a trecut peste linie. Să fiu aici spunându-le fanilor aceleaşi lucruri pe care le-au auzit în ultimii ani, e chiar dezamăgitor.

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Aş vrea să pot spune mai multe, să le oferim încă una sau două victorii, dar da, în acest moment am capul puţin înceţoşat de dezamăgire. Îmi pare rău”, a mai spus Jude Bellingham, după eşecul cu Argentina.

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