Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | “Trece prin momente grele”. Cui i-a dedicat eroului Paraguayului din meciul cu Germania calificarea istorică

“Trece prin momente grele”. Cui i-a dedicat eroului Paraguayului din meciul cu Germania calificarea istorică

Andrei Nicolae Publicat: 30 iunie 2026, 4:15

Comentarii
Trece prin momente grele. Cui i-a dedicat eroului Paraguayului din meciul cu Germania calificarea istorică

Orlando Gill, în timpul meciului Germania - Paraguay / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Paraguay a obținut o victorie uriașă la Cupa Mondială și a eliminat-o pe Germania din competiție la loviturile de departajare în faza 16-imilor. La seria penalty-urilor, eroul sud-americanilor a fost portarul Orlando Gill, care a dezvăluit după meci o problemă familială prin care trece.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

16-imile Cupei Mondiale au început duminică seara, iar noaptea de luni spre marți a consemnat deja primul șoc din această fază a competiției. Germania, cvadruplă campioană, a fost eliminată de Paraguay la loviturile de departajare după ce cele două naționale nu au putut fi despărțite după 120 de minute.

Orlando Gill, eroul Paraguayului, discurs emoționant după calificarea în optimile World Cup

O mare parte din victoria “La Albirroja” de la 11 metri se datorează goalkeeper-ului Orlando Gill, care a reușit să scoată două dintre cele trei execuții ratate de nemți. Cealaltă, cea a lui Jonathan Tah, s-a dus mult peste poartă.

Imediat după meciul disputat la Boston Stadium, portarul argentinienilor de la San Lorenzo a vorbit despre ce s-a întâmplat și a mulțumit divinității pentru ce a reușit să facă. Pe final, Gill a ținut să îi dedice uriașa victorie unui nepot de-ai săi, despre care a spus că are probleme medicale.

Sincer, este o emoție uriașă. A fost un meci foarte complicat. Am știut din prima clipă că ne vor ataca din toate direcțiile, dar am știut să rezistăm. Noi am deschis scorul, ei au reușit să egaleze, însă am reușit să menținem rezultatul și, slavă Domnului, am câștigat la penalty-uri.

Reclamă
Reclamă

(n.r. despre penalty-uri) Am analizat fiecare jucător în parte, fiecare aspect, fiecare detaliu. Slavă Domnului că am putut apăra două penalty-uri, lucru care a fost esențial pentru calificare.

Este cu adevărat un privilegiu că am eliminat o campioană. Dedicăm această victorie întregului popor paraguayan. Această calificare este însă una specială pentru un nepot care trece prin momente grele, fiind internat în spital.

Sper să se facă bine cât mai repede. I-am promis că, dacă voi fi omul meciului, această calificare va fi pentru el. Așa că este pentru el“, a spus goalkeeper-ul sud-american după meci.

România va plăti marţi un preţ fără precedent pe curent. Record istoric de temperaturăRomânia va plăti marţi un preţ fără precedent pe curent. Record istoric de temperatură
Reclamă

În optimile de finală de la Cupa Mondială, Paraguay va întâlni câștigătoarea duelului dintre Franța și Suedia.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Săli fără AC şi temperaturi infernale la BAC. De ce şi-au rescris lucrările unii elevi
Observator
Săli fără AC şi temperaturi infernale la BAC. De ce şi-au rescris lucrările unii elevi
Previziune sumbră pentru FCSB. Ce se poate întâmpla cu echipa lui Gigi Becali în noul sezon
Fanatik.ro
Previziune sumbră pentru FCSB. Ce se poate întâmpla cu echipa lui Gigi Becali în noul sezon
4:52

Jurgen Klopp, viitorul selecționer al Germaniei? Ce a declarat după eliminarea dezastruoasă de la Cupa Mondială
4:25

De ce nu a jucat Neymar în Brazilia – Japonia? Ancelotti a dat “cărțile pe față”: “Voiam să-l introducem”
4:13

Nagelsmann face scandal după eliminarea Germaniei de la Mondial: „O glumă!” Ce spune despre demisie
3:30

Patru concluzii după Germania – Paraguay 1-1, 3-4 d.l.d: Îngropați clișeele despre nemți!
2:50

Premieră istorică la Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat odată cu eliminarea Germaniei de la World Cup
2:43

Olanda 0-0 Maroc ACUM pe Antena 1 și AntenaPLAY. Hakimi lovește bara
Vezi toate știrile
1 Dinamo pregăteşte oferta pentru un nou atacant! 2 E oficial! Jucătorul dorit și de Gigi Becali a semnat cu Rapid! 3 Un portar cu două titluri de campion a semnat în Liga 1 4 CFR Cluj a dat lovitura! L-a transferat pe fotbalistul dorit de Rapid 5 S-a aflat cine este jucătorul de la Cupa Mondială cu care Ioan Varga negociază transferul la CFR 6 Unul dintre golgheterii Ligii 1 ar putea pleca pentru 500.000 de euro
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB