“Trece prin momente grele”. Cui i-a dedicat eroului Paraguayului din meciul cu Germania calificarea istorică

Paraguay a obținut o victorie uriașă la Cupa Mondială și a eliminat-o pe Germania din competiție la loviturile de departajare în faza 16-imilor. La seria penalty-urilor, eroul sud-americanilor a fost portarul Orlando Gill, care a dezvăluit după meci o problemă familială prin care trece.

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16-imile Cupei Mondiale au început duminică seara, iar noaptea de luni spre marți a consemnat deja primul șoc din această fază a competiției. Germania, cvadruplă campioană, a fost eliminată de Paraguay la loviturile de departajare după ce cele două naționale nu au putut fi despărțite după 120 de minute.

Orlando Gill, eroul Paraguayului, discurs emoționant după calificarea în optimile World Cup

O mare parte din victoria “La Albirroja” de la 11 metri se datorează goalkeeper-ului Orlando Gill, care a reușit să scoată două dintre cele trei execuții ratate de nemți. Cealaltă, cea a lui Jonathan Tah, s-a dus mult peste poartă.

Imediat după meciul disputat la Boston Stadium, portarul argentinienilor de la San Lorenzo a vorbit despre ce s-a întâmplat și a mulțumit divinității pentru ce a reușit să facă. Pe final, Gill a ținut să îi dedice uriașa victorie unui nepot de-ai săi, despre care a spus că are probleme medicale.

“Sincer, este o emoție uriașă. A fost un meci foarte complicat. Am știut din prima clipă că ne vor ataca din toate direcțiile, dar am știut să rezistăm. Noi am deschis scorul, ei au reușit să egaleze, însă am reușit să menținem rezultatul și, slavă Domnului, am câștigat la penalty-uri.