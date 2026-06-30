“Trece prin momente grele”. Cui i-a dedicat eroului Paraguayului din meciul cu Germania calificarea istorică

Paraguay a obținut o victorie uriașă la Cupa Mondială și a eliminat-o pe Germania din competiție la loviturile de departajare în faza 16-imilor. La seria penalty-urilor, eroul sud-americanilor a fost portarul Orlando Gill, care a dezvăluit după meci o problemă familială prin care trece.
16-imile Cupei Mondiale au început duminică seara, iar noaptea de luni spre marți a consemnat deja primul șoc din această fază a competiției. Germania, cvadruplă campioană, a fost eliminată de Paraguay la loviturile de departajare după ce cele două naționale nu au putut fi despărțite după 120 de minute.
Orlando Gill, eroul Paraguayului, discurs emoționant după calificarea în optimile World Cup
O mare parte din victoria “La Albirroja” de la 11 metri se datorează goalkeeper-ului Orlando Gill, care a reușit să scoată două dintre cele trei execuții ratate de nemți. Cealaltă, cea a lui Jonathan Tah, s-a dus mult peste poartă.
Imediat după meciul disputat la Boston Stadium, portarul argentinienilor de la San Lorenzo a vorbit despre ce s-a întâmplat și a mulțumit divinității pentru ce a reușit să facă. Pe final, Gill a ținut să îi dedice uriașa victorie unui nepot de-ai săi, despre care a spus că are probleme medicale.
“Sincer, este o emoție uriașă. A fost un meci foarte complicat. Am știut din prima clipă că ne vor ataca din toate direcțiile, dar am știut să rezistăm. Noi am deschis scorul, ei au reușit să egaleze, însă am reușit să menținem rezultatul și, slavă Domnului, am câștigat la penalty-uri.
(n.r. despre penalty-uri) Am analizat fiecare jucător în parte, fiecare aspect, fiecare detaliu. Slavă Domnului că am putut apăra două penalty-uri, lucru care a fost esențial pentru calificare.
Este cu adevărat un privilegiu că am eliminat o campioană. Dedicăm această victorie întregului popor paraguayan. Această calificare este însă una specială pentru un nepot care trece prin momente grele, fiind internat în spital.
Sper să se facă bine cât mai repede. I-am promis că, dacă voi fi omul meciului, această calificare va fi pentru el. Așa că este pentru el“, a spus goalkeeper-ul sud-american după meci.
În optimile de finală de la Cupa Mondială, Paraguay va întâlni câștigătoarea duelului dintre Franța și Suedia.
- Jurgen Klopp, viitorul selecționer al Germaniei? Ce a declarat după eliminarea dezastruoasă de la Cupa Mondială
- De ce nu a jucat Neymar în Brazilia – Japonia? Ancelotti a dat “cărțile pe față”: “Voiam să-l introducem”
- Nagelsmann face scandal după eliminarea Germaniei de la Mondial: „O glumă!” Ce spune despre demisie
- Patru concluzii după Germania – Paraguay 1-1, 3-4 d.l.d: Îngropați clișeele despre nemți!
- Premieră istorică la Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat odată cu eliminarea Germaniei de la World Cup