Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Un nou scandal în Italia! Jucătorii italieni s-ar fi interesat de prima pentru World Cup 2026 înaintea barajului cu Bosnia

Un nou scandal în Italia! Jucătorii italieni s-ar fi interesat de prima pentru World Cup 2026 înaintea barajului cu Bosnia

Alex Masgras Publicat: 4 aprilie 2026, 15:34

Comentarii
Donnarumma, după Bosnia - Italia / Profimedia

Mai mulţi jucători italieni s-au interesat, înaintea meciului de baraj împotriva Bosniei şi Herţegovinei, de prima care urma să fie împărţită în cazul calificării la Cupa Mondială din 2026, notează „La Repubblica”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit sursei citate, se vorbea de o sumă de 300.000 de euro, care urma să fie împărţită între cei 28 de jucători. Se pare că antrenorul Gennaro Gattuso ar fi intervenit pentru a le spune că cererea era nepotrivită înainte de disputarea meciului.

Acest nou eşec al naţionalei aruncă fotbalul italian într-o criză profundă. Gabriele Gravina, preşedintele Federaţiei, şi-a prezentat demisia joi. El ocupa această funcţie din octombrie 2018. I-a urmat exemplul şi Gianluigi Buffon, care a părăsit funcţia de director general. De asemenea, Gennaro Gattuso şi-a dat demisia.

Noul preşedinte al Federaţiei Italiene va fi cunoscut pe 22 iunie, după alegerea succesorului lui Gravina. Abia atunci Italia ar trebui să poată avea un nou antrenor.

Reclamă
Reclamă

Următoarele meciuri ale Nazionale sunt programate în iunie, cu două amicale împotriva unor adversari care urmează să fie stabiliţi.

Noul preşedinte al federaţiei va trebui să se ocupe de problemele structurale ale fotbalului italian. Organizarea Euro 2032, atribuită Turciei şi Italiei, va fi unul dintre principalele subiecte. Joi, şeful UEFA a adresat, de altfel, un avertisment Federaţiei italiene: „Sper că infrastructura va fi gata. În caz contrar, turneul nu se va desfăşura în Italia”, a avertizat Aleksander Ceferin.

Peste 6.000 de credincioşi la pelerinajul de Florii din Capitală: "Pentru liniştea noastră sufletească"Peste 6.000 de credincioşi la pelerinajul de Florii din Capitală: "Pentru liniştea noastră sufletească"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cel mai bătrân șef de stat din lume. După 43 de ani la putere, introduce funcția de vicepreședinte
Observator
Cel mai bătrân șef de stat din lume. După 43 de ani la putere, introduce funcția de vicepreședinte
Cornel Dinu, prietenul de o viață al lui Mircea Lucescu, n-a mai ieșit din casă de doi ani! Cum se numește boala rară de care suferă legenda lui Dinamo
Fanatik.ro
Cornel Dinu, prietenul de o viață al lui Mircea Lucescu, n-a mai ieșit din casă de doi ani! Cum se numește boala rară de care suferă legenda lui Dinamo
17:58

Steph Curry revine pe parchet! Vedeta lui Golden State joacă luni dimineaţă în AntenaPLAY
17:48

Florin Bratu nu renunță, după ce Metaloglobus a fost „demolată” la Arad: „Nu am ce să reproșez”
17:39

NEWS ALERTDennis Man e campion în Olanda! PSV a cucerit al 27-lea titlu din istorie
17:26

Doliu în fotbalul românesc. A murit Liviu Maior, fost conducător al lui U Cluj şi fost ministru al Educaţiei
17:21

Paul Pogba revine în meciurile oficiale! Francezul, în lot pentru un duel de foc din Ligue 1
17:21

UEFA a ales cine va arbitra Real Madrid – Bayern! Centralul a condus un meci controversat al „los blancos”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit 2 Spitalul Universitar, anunţ de ultim moment despre starea lui Mircea Lucescu. Ce se întâmplă cu fostul selecţioner 3 PSV – Utrecht 4-3. Nebunie de meci la Eindhoven. Dennis Man, cu o mână pe titlul din Olanda 4 Gigi Becali a văzut ce schimbare a făcut Mirel Rădoi și l-a sunat pe Mihai Stoica: “De ce a ieșit?” 5 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 6 UPDATEMircea Lucescu, din nou la Terapie Intensivă! “Il Luce” e în comă indusă. Răzvan Lucescu vine în România
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu