Un nou scandal în Italia! Jucătorii italieni s-ar fi interesat de prima pentru World Cup 2026 înaintea barajului cu Bosnia

Mai mulţi jucători italieni s-au interesat, înaintea meciului de baraj împotriva Bosniei şi Herţegovinei, de prima care urma să fie împărţită în cazul calificării la Cupa Mondială din 2026, notează „La Repubblica”.

Potrivit sursei citate, se vorbea de o sumă de 300.000 de euro, care urma să fie împărţită între cei 28 de jucători. Se pare că antrenorul Gennaro Gattuso ar fi intervenit pentru a le spune că cererea era nepotrivită înainte de disputarea meciului.

Acest nou eşec al naţionalei aruncă fotbalul italian într-o criză profundă. Gabriele Gravina, preşedintele Federaţiei, şi-a prezentat demisia joi. El ocupa această funcţie din octombrie 2018. I-a urmat exemplul şi Gianluigi Buffon, care a părăsit funcţia de director general. De asemenea, Gennaro Gattuso şi-a dat demisia.

Noul preşedinte al Federaţiei Italiene va fi cunoscut pe 22 iunie, după alegerea succesorului lui Gravina. Abia atunci Italia ar trebui să poată avea un nou antrenor.