Un nou scandal în Italia! Jucătorii italieni s-ar fi interesat de prima pentru World Cup 2026 înaintea barajului cu Bosnia

Mai mulţi jucători italieni s-au interesat, înaintea meciului de baraj împotriva Bosniei şi Herţegovinei, de prima care urma să fie împărţită în cazul calificării la Cupa Mondială din 2026, notează „La Repubblica”.
Potrivit sursei citate, se vorbea de o sumă de 300.000 de euro, care urma să fie împărţită între cei 28 de jucători. Se pare că antrenorul Gennaro Gattuso ar fi intervenit pentru a le spune că cererea era nepotrivită înainte de disputarea meciului.
Jucătorii italieni s-ar fi interesat de prima pentru World Cup 2026 înaintea barajului cu Bosnia
Acest nou eşec al naţionalei aruncă fotbalul italian într-o criză profundă. Gabriele Gravina, preşedintele Federaţiei, şi-a prezentat demisia joi. El ocupa această funcţie din octombrie 2018. I-a urmat exemplul şi Gianluigi Buffon, care a părăsit funcţia de director general. De asemenea, Gennaro Gattuso şi-a dat demisia.
Noul preşedinte al Federaţiei Italiene va fi cunoscut pe 22 iunie, după alegerea succesorului lui Gravina. Abia atunci Italia ar trebui să poată avea un nou antrenor.
Următoarele meciuri ale Nazionale sunt programate în iunie, cu două amicale împotriva unor adversari care urmează să fie stabiliţi.
Noul preşedinte al federaţiei va trebui să se ocupe de problemele structurale ale fotbalului italian. Organizarea Euro 2032, atribuită Turciei şi Italiei, va fi unul dintre principalele subiecte. Joi, şeful UEFA a adresat, de altfel, un avertisment Federaţiei italiene: „Sper că infrastructura va fi gata. În caz contrar, turneul nu se va desfăşura în Italia”, a avertizat Aleksander Ceferin.
- Ce va face Neymar dacă nu va fi în lotul Braziliei pentru World Cup 2026
- Cristi Chivu le-a luat apărarea jucătorilor de la Inter, după ce Italia a ratat World Cup 2026: “Asta contează cel mai mult”
- Situaţie incredibilă după calificarea la World Cup 2026! Jucătorii nu au voie să părăsească ţara: “Fără precedent”
- Cât îi costă pe fani să umple albumul Panini pentru Campionatul Mondial
- Ce surpriză. Joachim Low, aproape să preia o națională aflată la Campionatul Mondial