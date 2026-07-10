OFICIAL | Jucătorul crescut de Chelsea a semnat în Liga 1

Perioada de mercato continuă să fie una surprinzătoare, iar un club de tradiție din România tocmai l-a luat pe jucătorul crescut în academia celor de la Chelsea, cu o experiență importantă în fotbalul din Marea Britanie.
Echipa de fotbal Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord, valabil pentru următoarele două sezoane, cu atacantul englez Dan Nlundulu (27 ani), jucător cu experienţă acumulată la nivelul primelor ligi din Anglia şi Scoţia, a anunţat clubul, joi seara, pe site-ul său oficial.
Petrolul Ploieșt continuă să se întărească și l-a adus pe jucătorul trecut pe la Chelsea
Născut în Franţa, dar crescut în Anglia, Nlundulu şi-a început junioratul la academia clubului Chelsea, înainte să treacă la Southampton, unde a ajuns până la nivelul primei echipe, jucând inclusiv în Premier League, pe parcursul stagiunii 2020-2021.
A bifat 13 prezenţe în cel mai puternic campionat al lumii, iar mai apoi şi-a continuat cariera în League One, la Lincoln City (21 jocuri şi 1 gol), Cheltenham (31 jocuri şi 6 goluri), Bolton (43 meciuri şi 6 goluri) şi Cambridge United (30 meciuri şi 5 goluri).
Ultimul sezon l-a găsit în Scottish Premiership, la St. Mirren (33 jocuri şi 5 goluri), grupare cu care a câştigat Cupa Ligii Scoţiei, după o finală cu Celtic, în care noul echipier al “galben-albaştrilor” s-a aflat pe teren timp de 72 de minute.
Transferuri peste transferuri pentru cei de la Petrolul Ploiești
Fost internaţional englez U16, Dan Nlundulu are cetăţenie engleză, franceză şi congoleză, notează agerpres.
Ndlundulu este a 11-a achiziţie a clubului în această vară, după atacantul Robert Jerdea (CSM Reşiţa), mijlocaşul costarican Alejandro Bran (LD Alajuelense), jucătorul portughez de bandă Rodrigo Martins (FC Lusitania), mijlocaşul portughez Leo Teixeira (FC Felgueiras), fundaşul dreapta Mark Ţuţu (UTA), portarul Lukas Zima (FCSB), mijlocaşul azer Calal Huseinov (Arda Kârdjali), mijlocaşul argentinian Lucho Vega (Leiria), fundaşul olandez Adam Zaian (MVV Maastricht) şi fundaşul central elveţian Breston Malula (Stade Lausanne-Ouchy).
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