OFICIAL | Jucătorul crescut de Chelsea a semnat în Liga 1

Perioada de mercato continuă să fie una surprinzătoare, iar un club de tradiție din România tocmai l-a luat pe jucătorul crescut în academia celor de la Chelsea, cu o experiență importantă în fotbalul din Marea Britanie.

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Echipa de fotbal Petrolul Ploieşti a ajuns la un acord, valabil pentru următoarele două sezoane, cu atacantul englez Dan Nlundulu (27 ani), jucător cu experienţă acumulată la nivelul primelor ligi din Anglia şi Scoţia, a anunţat clubul, joi seara, pe site-ul său oficial.

Petrolul Ploieșt continuă să se întărească și l-a adus pe jucătorul trecut pe la Chelsea

Născut în Franţa, dar crescut în Anglia, Nlundulu şi-a început junioratul la academia clubului Chelsea, înainte să treacă la Southampton, unde a ajuns până la nivelul primei echipe, jucând inclusiv în Premier League, pe parcursul stagiunii 2020-2021.

A bifat 13 prezenţe în cel mai puternic campionat al lumii, iar mai apoi şi-a continuat cariera în League One, la Lincoln City (21 jocuri şi 1 gol), Cheltenham (31 jocuri şi 6 goluri), Bolton (43 meciuri şi 6 goluri) şi Cambridge United (30 meciuri şi 5 goluri).

Ultimul sezon l-a găsit în Scottish Premiership, la St. Mirren (33 jocuri şi 5 goluri), grupare cu care a câştigat Cupa Ligii Scoţiei, după o finală cu Celtic, în care noul echipier al “galben-albaştrilor” s-a aflat pe teren timp de 72 de minute.