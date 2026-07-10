„Capul Verde și Paraguay au fost reperul nostru”. Alexandru Chipciu, prima reacție după Dinamo Kiev – U Cluj 0-0

Alexandru Chipciu a reacționat, după ce U Cluj a remizat cu Dinamo Kiev, scor 0-0, în partida tur din primul tur preliminar din Europa League. Clujenii au obținut un rezultat important, păstrându-și șansele de calificare în următoarea fază a preliminariilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alexandru Chipciu a fost titular pentru U Cluj, în duelul disputat în Polonia. Fundașul a oferit declarații la finalul partidei, mărturisind că clujenii s-au inspirat de la Campionatul Mondial.

Alexandru Chipciu, prima reacție după Dinamo Kiev – U Cluj 0-0

Alexandru Chipciu a declarat că naționala Capului Verde și Paraguayul au fost reperele clujenilor în confruntarea cu Dinamo Kiev. Ambele naționale au impresionat prin parcursul lor de la Mondial, iar fundașul român vrea ca U Cluj să dea lovitura în fața celor de la Dinamo Kiev.

„Aș spune că e un rezultat mare contra unei echipe istorice. Multă lume din România nu ne dădea șanse să facem ceva în acest meci, dar iată că am făcut. Un rezultat mare pentru istoria noastră – e a doua oară participare după atâția într-o competiție din Europa.

Cred că am făcut o propagandă bună pentru fotbalul românesc. Sper ca și românii care susțin celelalte echipe au simțit puțină mândrie că am rezistat contra unei echipe bune.