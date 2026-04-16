„Urmașul" lui Ronaldinho vrea titlul mondial în 2026 cu Brazilia: „M-am pregătit de copil pentru asta"

Sebastian Ujica Publicat: 16 aprilie 2026, 16:01

Urmașul” lui Ronaldinho vrea titlul mondial în 2026 cu Brazilia: M-am pregătit de copil pentru asta”

Raphinha sărbătoreşte marcarea unui gol - Profimedia Images

Brazilia vrea în această vară să câștige pentru a 6-a oară un Campionat Mondial. În 1958, 1962, 1970, 1994 și 2002, Brazilia reușea să pună mâna pe trofeu. Au trecut 24 de ani de la ultimul succes, iar acum o nouă generație care a învățat driblingul pe Copacabana încearcă minunea.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Ronaldinho l-ar fi ținut în brațe

Raphinha a povestit într-un interviu pentru GOAL cum soarta l-a făcut să devină fotbalist. Avea doar 7 ani când a participat la o petrecere din Brazilia. Tatăl lui era muzician într-o formație de samba chemată de Ronaldinho. „A fost, în esență, o petrecere de rămas-bun pentru prieteni și familie” spune zâmbind Raphinha.

Atunci l-a cunoscut pe idolul său, care urma să plece să joace la Barcelona. Așa a apărut și povestea repetată des în presa din Brazilia: că Ronaldinho l-a ținut în brațe când era copil. Nu confirmă această poveste, însă certitudinea este că între Ronaldinho și Raphinha s-a creat o conexiune care există și în prezent. Cei doi provin din aceeași comunitate și au devenit prieteni. Acum, Raphinha simte responsabilitatea de a duce naționala Braziliei unde a dus-o mentorul său. „Întotdeauna mi-am dorit să joc la cel mai înalt nivel posibil. Acel nivel, fie la club, fie în altă parte, îți cere enorm. Este ceva pentru care m-am pregătit încă din copilărie” spune jucătorul Barcelonei.

Brazilia, eternă dezmăgire

Acum, Raphina are o misiune dificilă: să conducă o națională a Braziliei care la ultimele ediții a dezamăgit crunt. Ultima Cupa Mondială a fost cucerită de generația lui Ronaldinho și „Fenomenul” Ronaldo.

„Cred că fotbalul se bazează foarte mult pe rezultate. În momentul în care o echipă nu obține ceea ce așteaptă fanii, e normal ca oamenii să creadă că nu mai e aceeași echipă. E normal să existe sceptici. Dar cred că facem o treabă foarte bună și suntem mai bine pregătiți pentru meciurile care urmează” spune încrezător Raphinha.

Pe banca Braziliei a venit acum Carlo Ancelotti. Jucătorul Barcelonei spune însă că acesta are o misiune dificilă: „Presiunea este foarte mare. Să-ți reprezinți țara este ceva special. Este naționala cu cele mai multe titluri din lume. Este o onoare, dar îți cere enorm. Să joci pentru Brazilia și pentru Barcelona îți cere enorm”.

Poate Brazilia să câștige pentru a 6-a oară un Campionat Mondial? „Luptăm pentru asta. Este obiectivul întregii țări: să câștigăm din nou după atâția ani. Muncim foarte mult și sper din tot sufletul să reușim” încheie Raphinha.

A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot"
Cât costă ochelarii cu care Lamine Yamal s-a afișat în Champions League. Puțini români își permit să-i cumpere
