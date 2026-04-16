„Urmașul” lui Ronaldinho vrea titlul mondial în 2026 cu Brazilia: „M-am pregătit de copil pentru asta”

Brazilia vrea în această vară să câștige pentru a 6-a oară un Campionat Mondial. În 1958, 1962, 1970, 1994 și 2002, Brazilia reușea să pună mâna pe trofeu. Au trecut 24 de ani de la ultimul succes, iar acum o nouă generație care a învățat driblingul pe Copacabana încearcă minunea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Ronaldinho l-ar fi ținut în brațe

Raphinha a povestit într-un interviu pentru GOAL cum soarta l-a făcut să devină fotbalist. Avea doar 7 ani când a participat la o petrecere din Brazilia. Tatăl lui era muzician într-o formație de samba chemată de Ronaldinho. „A fost, în esență, o petrecere de rămas-bun pentru prieteni și familie” spune zâmbind Raphinha.

Atunci l-a cunoscut pe idolul său, care urma să plece să joace la Barcelona. Așa a apărut și povestea repetată des în presa din Brazilia: că Ronaldinho l-a ținut în brațe când era copil. Nu confirmă această poveste, însă certitudinea este că între Ronaldinho și Raphinha s-a creat o conexiune care există și în prezent. Cei doi provin din aceeași comunitate și au devenit prieteni. Acum, Raphinha simte responsabilitatea de a duce naționala Braziliei unde a dus-o mentorul său. „Întotdeauna mi-am dorit să joc la cel mai înalt nivel posibil. Acel nivel, fie la club, fie în altă parte, îți cere enorm. Este ceva pentru care m-am pregătit încă din copilărie” spune jucătorul Barcelonei.

Brazilia, eternă dezmăgire

Acum, Raphina are o misiune dificilă: să conducă o națională a Braziliei care la ultimele ediții a dezamăgit crunt. Ultima Cupa Mondială a fost cucerită de generația lui Ronaldinho și „Fenomenul” Ronaldo.