„Urmașul” lui Ronaldinho vrea titlul mondial în 2026 cu Brazilia: „M-am pregătit de copil pentru asta”

Brazilia vrea în această vară să câștige pentru a 6-a oară un Campionat Mondial. În 1958, 1962, 1970, 1994 și 2002, Brazilia reușea să pună mâna pe trofeu. Au trecut 24 de ani de la ultimul succes, iar acum o nouă generație care a învățat driblingul pe Copacabana încearcă minunea.
Ronaldinho l-ar fi ținut în brațe
Raphinha a povestit într-un interviu pentru GOAL cum soarta l-a făcut să devină fotbalist. Avea doar 7 ani când a participat la o petrecere din Brazilia. Tatăl lui era muzician într-o formație de samba chemată de Ronaldinho. „A fost, în esență, o petrecere de rămas-bun pentru prieteni și familie” spune zâmbind Raphinha.
Atunci l-a cunoscut pe idolul său, care urma să plece să joace la Barcelona. Așa a apărut și povestea repetată des în presa din Brazilia: că Ronaldinho l-a ținut în brațe când era copil. Nu confirmă această poveste, însă certitudinea este că între Ronaldinho și Raphinha s-a creat o conexiune care există și în prezent. Cei doi provin din aceeași comunitate și au devenit prieteni. Acum, Raphinha simte responsabilitatea de a duce naționala Braziliei unde a dus-o mentorul său. „Întotdeauna mi-am dorit să joc la cel mai înalt nivel posibil. Acel nivel, fie la club, fie în altă parte, îți cere enorm. Este ceva pentru care m-am pregătit încă din copilărie” spune jucătorul Barcelonei.
Brazilia, eternă dezmăgire
Acum, Raphina are o misiune dificilă: să conducă o națională a Braziliei care la ultimele ediții a dezamăgit crunt. Ultima Cupa Mondială a fost cucerită de generația lui Ronaldinho și „Fenomenul” Ronaldo.
„Cred că fotbalul se bazează foarte mult pe rezultate. În momentul în care o echipă nu obține ceea ce așteaptă fanii, e normal ca oamenii să creadă că nu mai e aceeași echipă. E normal să existe sceptici. Dar cred că facem o treabă foarte bună și suntem mai bine pregătiți pentru meciurile care urmează” spune încrezător Raphinha.
Pe banca Braziliei a venit acum Carlo Ancelotti. Jucătorul Barcelonei spune însă că acesta are o misiune dificilă: „Presiunea este foarte mare. Să-ți reprezinți țara este ceva special. Este naționala cu cele mai multe titluri din lume. Este o onoare, dar îți cere enorm. Să joci pentru Brazilia și pentru Barcelona îți cere enorm”.
Poate Brazilia să câștige pentru a 6-a oară un Campionat Mondial? „Luptăm pentru asta. Este obiectivul întregii țări: să câștigăm din nou după atâția ani. Muncim foarte mult și sper din tot sufletul să reușim” încheie Raphinha.
