Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Veste uriașă pentru Istvan Kovacs! Arbitrul, selectat pentru Cupa Mondială. Ce români mai sunt pe listă

Veste uriașă pentru Istvan Kovacs! Arbitrul, selectat pentru Cupa Mondială. Ce români mai sunt pe listă

Andrei Nicolae Publicat: 9 aprilie 2026, 18:56

Veste uriașă pentru Istvan Kovacs! Arbitrul, selectat pentru Cupa Mondială. Ce români mai sunt pe listă

Istvan Kovacs, în timpul unui meci / Profimedia

FIFA a publicat în urmă cu puțin timp lista arbitrilor care vor merge la Cupa Mondială să oficieze meciuri, iar pe ea se află și Istvan Kovacs, cel considerat cel mai bun central din România.

“Cavalerul fluierului” din Carei este unul dintre cei 52 de arbitri selectați de forul mondial să meargă la cea mai prestigioasă competiție din lume.

Istvan Kovacs merge la Cupa Mondială! Asistenții săi sunt și ei pe listă

Istvan Kovacs a primit o veste imensă la doar o zi distanță după meciul arbitrat în Liga Campionilor care le-a pus față în față pe Atletico Madrid și Barcelona. În duelul de pe Camp Nou, formația “rojiblanco” s-a impus cu 2-0 la capătul unui duel în care catalanii au acuzat dur anumite decizii luate de arbitrul din Carei și brigada sa, motiv pentru care au și decis să redacteze o plângere.

În ciuda deciziei radicale luate de catalani, aceasta cade în plan secund pentru Kovacs cu siguranță, din moment ce FIFA l-a ales să meargă să arbitreze la Cupa Mondială. Centralul cu origini maghiare îi va avea alături de el și pe tușierii săi de bază, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, care sunt ceilalți doi români care vor merge și ei la turneul final din America de Nord.

Kovacs a fost selectat și pentru Cupa Mondială din 2022, însă în Qatar a ocupat doar rolul de al patrulea oficial. Arbitrul din Carei a fost delegat la opt meciuri, însă la niciunul dintre ele nu a fost la centru.

“Cavalerii fluierului” se vor întruni pentru pregătirea turneului final pe 31 mai, la Miami.

Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Emoție pe Arena Națională! Răzvan Lucescu a început să plângă când suporterii lui Dinamo i-au scandat numele lui Mircea Lucescu. Video
