Veste bună pentru România! Anunțul FRF după ce biletele la barajul cu Turcia s-au vândut în 20 de secunde - Antena Sport

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia, după ce tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde.
Suporterii “tricolorilor” au primit până acum 2.130 de bilete pentru semifinala barajului pentru Cupa Mondială.
Comunicatul emis de FRF despre bilete
“Regretăm sincer faptul că nu au fost disponibile mai multe bilete pentru fanii români la partida Turcia – România, programată la Istanbul, pe 26 martie. Iniţial, Federaţia Turcă de Fotbal a alocat un număr de 1.900 de bilete pentru suporterii români, reţinând diferenţa până la 2.130 din considerente de siguranţă.
FRF a insistat pentru respectarea regulamentelor UEFA şi, în urma demersurilor făcute, a obţinut cota corectă de bilete, reprezentând 5% din capacitatea stadionului, respectiv 2.130 de bilete. Toate cele 2.130 de bilete au fost puse în vânzare simultan şi s-au epuizat în aproximativ 20 de secunde.
Dorim să subliniem foarte clar că nu există parteneriat cu nicio agenţie de turism, iar niciunul dintre cele 2.130 de bilete nu a fost distribuit cătrea acestea. Îi rugăm pe suporteri să manifeste prudenţă şi să se asigure că vor beneficia de condiţii de siguranţă la meci, întrucât eventualele bilete achiziţionate din alte surse, dacă acestea există cu adevărat, nu se află în sectorul dedicat suporterilor români.
FRF încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români. De asemenea, conform informaţiilor primite, Federaţia Turcă de Fotbal intenţionează să pună în vânzare bilete cu aproximativ o săptămână înainte de meci. Suporterii români pot încerca să achiziţioneze bilete şi în acest mod, cu respectarea condiţiilor impuse de organizator, condiţii care nu au fost deocamdată comunicate oficial.
Echipa Naţională de Fotbal a României mulţumeşte suporterilor pentru susţinerea extraordinară şi pentru interesul uriaş arătat, un interes care mai adaugă o cărămidă la zidul de încredere pe care dorim să îl construim împreună“, au scris cei din federație.
Joi, pe 26 martie, la ora 19:00, ora României, “tricolorii” vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială. Pentru fanii români, preţul unui tichet a fost de 145 RON (27 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord.
Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, dar şi de câştigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie. Dacă vor obţine biletele la turneul final, “tricolorii” vor întâlni la turneul final, în faza grupelor, SUA, Paraguay şi Australia.
Sursa: News.ro
