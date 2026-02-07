Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste bună pentru România! Anunțul FRF după ce biletele la barajul cu Turcia s-au vândut în 20 de secunde - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Veste bună pentru România! Anunțul FRF după ce biletele la barajul cu Turcia s-au vândut în 20 de secunde

Veste bună pentru România! Anunțul FRF după ce biletele la barajul cu Turcia s-au vândut în 20 de secunde

Andrei Nicolae Publicat: 7 februarie 2026, 9:00

Comentarii
Veste bună pentru România! Anunțul FRF după ce biletele la barajul cu Turcia s-au vândut în 20 de secunde

Fanii naţionalei României, în timpul unui meci pe Arena Naţională/ Profimedia

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia, după ce tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suporterii “tricolorilor” au primit până acum 2.130 de bilete pentru semifinala barajului pentru Cupa Mondială.

Comunicatul emis de FRF despre bilete

Regretăm sincer faptul că nu au fost disponibile mai multe bilete pentru fanii români la partida Turcia – România, programată la Istanbul, pe 26 martie. Iniţial, Federaţia Turcă de Fotbal a alocat un număr de 1.900 de bilete pentru suporterii români, reţinând diferenţa până la 2.130 din considerente de siguranţă.

FRF a insistat pentru respectarea regulamentelor UEFA şi, în urma demersurilor făcute, a obţinut cota corectă de bilete, reprezentând 5% din capacitatea stadionului, respectiv 2.130 de bilete. Toate cele 2.130 de bilete au fost puse în vânzare simultan şi s-au epuizat în aproximativ 20 de secunde.

Dorim să subliniem foarte clar că nu există parteneriat cu nicio agenţie de turism, iar niciunul dintre cele 2.130 de bilete nu a fost distribuit cătrea acestea. Îi rugăm pe suporteri să manifeste prudenţă şi să se asigure că vor beneficia de condiţii de siguranţă la meci, întrucât eventualele bilete achiziţionate din alte surse, dacă acestea există cu adevărat, nu se află în sectorul dedicat suporterilor români.

Reclamă
Reclamă

FRF încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români. De asemenea, conform informaţiilor primite, Federaţia Turcă de Fotbal intenţionează să pună în vânzare bilete cu aproximativ o săptămână înainte de meci. Suporterii români pot încerca să achiziţioneze bilete şi în acest mod, cu respectarea condiţiilor impuse de organizator, condiţii care nu au fost deocamdată comunicate oficial.

Echipa Naţională de Fotbal a României mulţumeşte suporterilor pentru susţinerea extraordinară şi pentru interesul uriaş arătat, un interes care mai adaugă o cărămidă la zidul de încredere pe care dorim să îl construim împreună“, au scris cei din federație.

A trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viațăA trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viață
Reclamă

Joi, pe 26 martie, la ora 19:00, ora României, “tricolorii” vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială. Pentru fanii români, preţul unui tichet a fost de 145 RON (27 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, dar şi de câştigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie. Dacă vor obţine biletele la turneul final, “tricolorii” vor întâlni la turneul final, în faza grupelor, SUA, Paraguay şi Australia.

Sursa: News.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Observator
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Din ce face bani soția lui Marius Urzică de la Power Couple. Simona are o meserie pe care foarte multe românce și-ar dori-o
Fanatik.ro
Din ce face bani soția lui Marius Urzică de la Power Couple. Simona are o meserie pe care foarte multe românce și-ar dori-o
13:01
Universitatea Craiova, atac “cu talpa” la Adrian Mititelu: “Cetățeanul cu peste 500 de procese pierdute”
12:44
CFR Cluj – U Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Derby-ul Clujului are o importanţă crucială pentru play-off!
12:33
O nouă problemă pentru Real Madrid. Un alt star al clubului s-a accidentat
12:20
Unirea Slobozia – Farul LIVE SCORE (13:00). Constănțenii, ultima șansă la play-off. Debut pentru Niculescu. Echipele de start
12:03
Statistică ieșită din comun în NBA. Detaliul care a surprins la New York Knicks @ Detroit Pistons
11:37
Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el”
Vezi toate știrile
1 Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt 2 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia 3 Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă 4 Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” 5 Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile” 6 E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”