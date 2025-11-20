Cine este Vincenzo Montella, antrenorul care poate califica Turcia la un Campionat Mondial după 24 de ani - Antena Sport

Turcia este viitoarea adversară a României în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Vincenzo Montella a impresionat la Campionatul European din 2024, când a ajuns până în faza sferturilor.

Cu un lot evaluat la peste 400 de milioane de euro, naționala din ”Țara Semilunii” va juca acest baraj pe teren propriu, urmând ca în finala pentru Mondial să întâlnească Slovacia sau Kosovo.

Ce CV are Vincenzo Montella, selecționerul Turciei

Cu aproape 300 de meciuri jucate în Serie A, Vincenzo Montella nu a excelat până acum din punct de vedere al carierei sale în antrenorat. O legendă a celor de la AS Roma, acesta și-a început tot acolo cariera pe bancă, preluând echipa de juniori a formației din capitala Italiei.

În februarie 2011, Montella și-a început cariera de antrenor la seniori, dar a rezistat doar 16 meciuri pe banca echipei de pe Stadio Olimpico. A pregătit ulterior timp de un sezon Catania, iar în iulie 2012 a preluat-o pe Fiorentina.

Aici și-a petrecut și cea mai mare parte a carierei sale în antrenorat. A stat 153 de meciuri pe banca grupării ”viola”, fără a realiza însă performanțe notabile.