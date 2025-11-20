Cine este Vincenzo Montella, antrenorul care poate califica Turcia la un Campionat Mondial după 24 de ani - Antena Sport

Turcia este viitoarea adversară a României în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Vincenzo Montella a impresionat la Campionatul European din 2024, când a ajuns până în faza sferturilor.
Cu un lot evaluat la peste 400 de milioane de euro, naționala din ”Țara Semilunii” va juca acest baraj pe teren propriu, urmând ca în finala pentru Mondial să întâlnească Slovacia sau Kosovo.
Ce CV are Vincenzo Montella, selecționerul Turciei
Cu aproape 300 de meciuri jucate în Serie A, Vincenzo Montella nu a excelat până acum din punct de vedere al carierei sale în antrenorat. O legendă a celor de la AS Roma, acesta și-a început tot acolo cariera pe bancă, preluând echipa de juniori a formației din capitala Italiei.
În februarie 2011, Montella și-a început cariera de antrenor la seniori, dar a rezistat doar 16 meciuri pe banca echipei de pe Stadio Olimpico. A pregătit ulterior timp de un sezon Catania, iar în iulie 2012 a preluat-o pe Fiorentina.
Aici și-a petrecut și cea mai mare parte a carierei sale în antrenorat. A stat 153 de meciuri pe banca grupării ”viola”, fără a realiza însă performanțe notabile.
Singurul trofeu câștigat este Supercupa Italiei, alături de AC Milan, în sezonul 2016/2017. Sampdoria, Sevilla și Adana Demirspor sunt celelalte echipe antrenate de acesta.
Din 2023 selecționerul Turciei
Din septembrie 2023, Vincenzo Montella a preluat banca echipei naționale de fotbal a Turciei. A pregătit în 29 de meciuri selecționata din ”Țara Semilunii” și a ajuns alături de aceasta până în faza sferturilor la Campionatul European din 2024.
În grupa preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, Turcia a fost alături de Bulgaria, Georgia și Spania. A înregistrat patru victorii, un rezultat de egalitate și doar o înfrângere. Deși a marcat de 17 ori, Turcia a încasat 12 goluri, ceea ce denotă anumite slăbiciuni la nivel defensiv.
