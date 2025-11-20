Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cine este Vincenzo Montella, antrenorul care poate califica Turcia la un Campionat Mondial după 24 de ani - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cine este Vincenzo Montella, antrenorul care poate califica Turcia la un Campionat Mondial după 24 de ani

Cine este Vincenzo Montella, antrenorul care poate califica Turcia la un Campionat Mondial după 24 de ani

Daniel Işvanca Publicat: 20 noiembrie 2025, 16:32

Comentarii
Cine este Vincenzo Montella, antrenorul care poate califica Turcia la un Campionat Mondial după 24 de ani

Vincenzo Montella, selecționer Turcia / Getty Images

Turcia este viitoarea adversară a României în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Vincenzo Montella a impresionat la Campionatul European din 2024, când a ajuns până în faza sferturilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu un lot evaluat la peste 400 de milioane de euro, naționala din ”Țara Semilunii” va juca acest baraj pe teren propriu, urmând ca în finala pentru Mondial să întâlnească Slovacia sau Kosovo.

Ce CV are Vincenzo Montella, selecționerul Turciei

Cu aproape 300 de meciuri jucate în Serie A, Vincenzo Montella nu a excelat până acum din punct de vedere al carierei sale în antrenorat. O legendă a celor de la AS Roma, acesta și-a început tot acolo cariera pe bancă, preluând echipa de juniori a formației din capitala Italiei.

În februarie 2011, Montella și-a început cariera de antrenor la seniori, dar a rezistat doar 16 meciuri pe banca echipei de pe Stadio Olimpico. A pregătit ulterior timp de un sezon Catania, iar în iulie 2012 a preluat-o pe Fiorentina.

Aici și-a petrecut și cea mai mare parte a carierei sale în antrenorat. A stat 153 de meciuri pe banca grupării ”viola”, fără a realiza însă performanțe notabile.

Reclamă
Reclamă

Singurul trofeu câștigat este Supercupa Italiei, alături de AC Milan, în sezonul 2016/2017. Sampdoria, Sevilla și Adana Demirspor sunt celelalte echipe antrenate de acesta.

Din 2023 selecționerul Turciei

Din septembrie 2023, Vincenzo Montella a preluat banca echipei naționale de fotbal a Turciei. A pregătit în 29 de meciuri selecționata din ”Țara Semilunii” și a ajuns alături de aceasta până în faza sferturilor la Campionatul European din 2024.

În grupa preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, Turcia a fost alături de Bulgaria, Georgia și Spania. A înregistrat patru victorii, un rezultat de egalitate și doar o înfrângere. Deși a marcat de 17 ori, Turcia a încasat 12 goluri, ceea ce denotă anumite slăbiciuni la nivel defensiv.

Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 aniŢara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv
17:10
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie
17:05
Marea temere a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Sunt îngrijorat că joacă acolo”
17:02
Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026
17:02
EXCLUSIVDenis Drăguş, discurs mobilizator direct din Turcia: “Dacă suntem bine, avem toate şansele să trecem mai departe”
16:51
Gică Hagi, optimist după tragerea la sorți pentru barajul de calificare la CM 2026: „Nu ducem lipsă de talent”
16:40
Ce cotă are România să elimine Turcia şi să joace finala pentru World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 4 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 5 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins 6 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!