Presa din Belgia, la picioarele lui Darius Olaru: “Un pitbull cu o tehnică bună”

“A fost o întâlnire specială, m-am întâlnit cu foştii colegi, cei cu care am stat atât de mult timp. A fost o revedere frumoasă. Pe teren nu mai suntem prieteni.

Union SG a fost deja foarte activă pe piaţa transferurilor. Clubul din Bruxelles a adăugat, de asemenea, experienţa necesară lotului. L-au transferat pe Darius Olaru, un mijlocaş român experimentat, de la FCSB pentru 3 milioane de euro” , au scris belgienii.

FCSB a pierdut la un scor unilitor, 0-4, primul meci amical al verii . Union St. Gilloise, cu Darius Olaru pe teren în primele 45 de minute, n-a avut milă de rol-albaştri, marcând câte două goluri pe repriză.

Încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem şi mă bucur că astăzi (n.r. duminică, 5 iulie) am făcut un meci bun şi am reuşit să câştigăm.

Pentru mine este prima experienţă în afara ţării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor. Mă bucur să fac parte în această echipă.

La primul amical am jucat cu o echipă mai slab cotată decât noi. Încercăm să ne ridicăm nivelul de la meci la meci pentru că vom avea un meci foarte greu. Vom juca în turul 3 preliminar din Champions League, vom avea şi Supercupa, deci trebuie să fim pregătiţi.