Presa din Belgia, la picioarele lui Darius Olaru: “Un pitbull cu o tehnică bună”

FCSB a pierdut la un scor unilitor, 0-4, primul meci amical al verii. Union St. Gilloise, cu Darius Olaru pe teren în primele 45 de minute, n-a avut milă de rol-albaştri, marcând câte două goluri pe repriză.
Presa din Belgia a avut cuvinte de apreciere la adresa lui Darius Olaru.
“Union SG a făcut o afacere foarte interesantă: un pitbull cu o tehnică bună.
Union SG a fost deja foarte activă pe piaţa transferurilor. Clubul din Bruxelles a adăugat, de asemenea, experienţa necesară lotului. L-au transferat pe Darius Olaru, un mijlocaş român experimentat, de la FCSB pentru 3 milioane de euro”, au scris belgienii.
Ce a declarat Darius Olaru după meci
“A fost o întâlnire specială, m-am întâlnit cu foştii colegi, cei cu care am stat atât de mult timp. A fost o revedere frumoasă. Pe teren nu mai suntem prieteni.
Încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem şi mă bucur că astăzi (n.r. duminică, 5 iulie) am făcut un meci bun şi am reuşit să câştigăm.
Pentru mine este prima experienţă în afara ţării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor. Mă bucur să fac parte în această echipă.
La primul amical am jucat cu o echipă mai slab cotată decât noi. Încercăm să ne ridicăm nivelul de la meci la meci pentru că vom avea un meci foarte greu. Vom juca în turul 3 preliminar din Champions League, vom avea şi Supercupa, deci trebuie să fim pregătiţi.
Ritmul este cu siguranţă mai ridicat aici, simt asta, dar încet, încet mă acomodez şi mă ridic la ritmul şi intensitatea de aici”, a spus fostul jucător de la FCSB.
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