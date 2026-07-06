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Presa din Belgia, la picioarele lui Darius Olaru: “Un pitbull cu o tehnică bună”

Radu Constantin Publicat: 6 iulie 2026, 10:34

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Presa din Belgia, la picioarele lui Darius Olaru: Un pitbull cu o tehnică bună

Darius Olaru, în Union St Gilloise - FCSB 4-0/ Profimedia

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FCSB a pierdut la un scor unilitor, 0-4, primul meci amical al verii. Union St. Gilloise, cu Darius Olaru pe teren în primele 45 de minute, n-a avut milă de rol-albaştri, marcând câte două goluri pe repriză.

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Presa din Belgia a avut cuvinte de apreciere la adresa lui Darius Olaru.

“Union SG a făcut o afacere foarte interesantă: un pitbull cu o tehnică bună.

Union SG a fost deja foarte activă pe piaţa transferurilor. Clubul din Bruxelles a adăugat, de asemenea, experienţa necesară lotului. L-au transferat pe Darius Olaru, un mijlocaş român experimentat, de la FCSB pentru 3 milioane de euro”, au scris belgienii.

Ce a declarat Darius Olaru după meci

“A fost o întâlnire specială, m-am întâlnit cu foştii colegi, cei cu care am stat atât de mult timp. A fost o revedere frumoasă. Pe teren nu mai suntem prieteni.

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Încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem şi mă bucur că astăzi (n.r. duminică, 5 iulie) am făcut un meci bun şi am reuşit să câştigăm.

Pentru mine este prima experienţă în afara ţării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor. Mă bucur să fac parte în această echipă.

La primul amical am jucat cu o echipă mai slab cotată decât noi. Încercăm să ne ridicăm nivelul de la meci la meci pentru că vom avea un meci foarte greu. Vom juca în turul 3 preliminar din Champions League, vom avea şi Supercupa, deci trebuie să fim pregătiţi.

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Ritmul este cu siguranţă mai ridicat aici, simt asta, dar încet, încet mă acomodez şi mă ridic la ritmul şi intensitatea de aici”, a spus fostul jucător de la FCSB.

 

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