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Columbia – Ghana LIVE VIDEO (04:30, Antena 1 şi AntenaPLAY). Elveţia îşi aşteaptă adversara din optimi

Alex Masgras Publicat: 3 iulie 2026, 15:11

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Columbia – Ghana LIVE VIDEO (04:30, Antena 1 şi AntenaPLAY). Elveţia îşi aşteaptă adversara din optimi

Luis Diaz / Profimedia

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Columbia şi Ghana se vor întâlni sâmbătă dimineaţă, de la ora 04:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Este ultimul meci din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale, iar partida va avea loc la Kansas City.

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Columbia şi Ghana nu s-au mai întâlnit până acum niciodată, meciul de la Kansas City reprezentând o premieră.

Columbia – Ghana LIVE VIDEO (04:30, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Columbia vine din postura de câştigătoare a Grupei K, după două victorii, cu Uzbekistan (3-1) şi RD Congo (1-0) şi remiza cu Portugalia (0-0).

De cealaltă parte, Ghana a încheiat pe locul 3 Grupa L, cu 4 puncte. A obţinut o victorie pe final de meci cu Panama (1-0), a remizat cu Anglia (0-0) şi a pierdut cu Croaţia (2-1). În clasamentul echipelor care au încheiat pe locul 3, Ghana s-a situat pe a treia poziţie.

Echipe probabile:

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  • Columbia: Vargas – Munoz, Sachez, Lucumi, Mojica – Arias, Lerma, Puerta – Rodriguez, Suarez, Diaz
  • Ghana: Asare – Senaya, Adjety, Luckassen, Mesah – Partey – Semenyo, Yirenkyi, Sibo, Sulemana – Ayew
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