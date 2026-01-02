CFR Cluj, la un pas să piardă licența UEFA! Iuliu Mureșan: „Dacă nu vom face anumite plăți până pe 15 ianuarie..." - Antena Sport

CFR Cluj are acum bani după ce Louis Munteanu a fost vândut, dar situația clubului rămâne complicată. Gruparea ardeleană are datorii față de salariile jucătorilor și există un termen până pe 15 ianuarie să fie lichidate, în caz contra clubul riscă excluderea din competițiile europene. Iuliu Mureșan a confirmat situația critică în care a ajuns clubul.

„Există restanțe la salarii. Cu banii care vor intra în ianuarie, o să închidem multe capitole, dar nu toate. E eșalonată plata pentru Louis. Dar sunt posibilități să luăm banii înainte de limită, trebuie însă să cedăm un procent de 5%.

Putem activa această opțiune. Dacă nu vom face anumite plăți până pe 15 ianuarie, riscăm nu luăm licența UEFA, pentru că suntem monitorizați.

Licența pentru Liga 1 nu e în pericol, dacă reușim să plătim până pe 15 ianuarie dintre datorii, putem lua și licența UEFA. Suntem în discuții pe mai multe fronturi, să vedem ce bani putem atrage, și de pe Louis, și de la anumiți sponsori”, a declarat Iuliu Mureșan, pentru Digi Sport.