Gabi Balint, dezvăluire în premieră despre finala dintre Steaua și Barcelona: "A fost prima oară în viața mea" - Antena Sport

Gabi Balint, dezvăluire în premieră despre finala dintre Steaua și Barcelona: "A fost prima oară în viața mea"

Gabi Balint, dezvăluire în premieră despre finala dintre Steaua și Barcelona: "A fost prima oară în viața mea"

Gabi Balint, dezvăluire în premieră despre finala dintre Steaua și Barcelona: “A fost prima oară în viața mea”

Andrei Nicolae Publicat: 2 ianuarie 2026, 23:15

Comentarii
Gabi Balint, dezvăluire în premieră despre finala dintre Steaua și Barcelona: A fost prima oară în viața mea

Gabi Balint, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gabi Balint, fostul mare jucător al Stelei, a venit cu o dezvăluire fabuloasă la 40 de ani și jumătate distanță de la momentul în care roș-albaștrii au cucerit Cupa Campionilor Europeni contra Barcelonei. Atacantul a mărturisit că înainte de finala de la Sevilla, el nu mai executase niciun penalty într-un meci oficial.

Steaua scria istorie pe data de 7 mai 1986, atunci când o învingea pe Barcelona în finala Cupei Campionilor Europeni pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan. După 0-0 în timpul regulamentar și prelungiri, cele două au ajuns la loviturile de departajare, unde regretatul Helmuth Duckadam a apărat de patru ori, de la roș-albaștri marcând Marius Lăcătuș și Gabi Balint.

Cum a ajuns Balint să bată primul penalty chiar în finala CCE 1986

Într-un interviu acordat pentru fanatik.ro, jucătorul român care poartă și numele de Pele a dezvăluit cum au decurs discuțiile în echipa Stelei când s-a ajuns la loviturile de departajare. Marius Lăcătuș a fost cel care a venit cu inițiativa ca Balint să bată și el, oferindu-i lui Emerich Ienei garanția că îl vor face campion al Europei.

Hai să-ți spun un lucru în premieră despre finala de la Sevilla. A fost prima oară în viața mea când am bătut penalty în meci oficial! Rataseră tocmai Bölöni și Majearu, cei mai buni executanți. Mai băteau la noi de obicei Lăcătuș, Pițurcă, dar eu atunci am bătut prima oară!

Nea Imi întreba cine bate, dar nu se oferea nimeni după Majearu și Loți. Nea Puiu a spus că nu vrea să-și strice cariera la final, deși bătea bine, Iovan zicea că are cârcei și atunci Lăcă a zis că ne băgăm noi doi. «Nea Imi, eu cu Gabi te facem cel mai mare antrenor!».

Ca o chestie de culoare, după acea finală am bătut iar 11 metri și am ratat trei la rând“, a dezvăluit fostul mare jucător român.

Balint a jucat pentru Steaua între anii 1980 și 1990, cucerind cinci titluri de campion, trei cupe ale României, Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei. Fostul atacant a bifat și 34 de apariții la echipa națională, alături de care a mers la Mondialul din 1990, unde a marcat două goluri.

Mărturii sfâşietoare ale salvatorilor de la Crans Montana: "A fost infernul. Am strigat la Dumnezeu"
Comentarii


