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Cătălin Cîrjan, devastat de tragedia în care a murit Constantin Covaciu: „Suntem profund șocați”

Radu Constantin Publicat: 31 iulie 2026, 14:32

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Cătălin Cîrjan, devastat de tragedia în care a murit Constantin Covaciu: „Suntem profund șocați
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Microbuzul echipei Dinamo 2, cu 16 persoane, a ieşit în afara părţii carosabile în judeţul Argeş şi s-a lovit de un copac.

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O victimă a fost declarată decedată. Este vorba de Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, iar Adrian Ropotan a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii şi se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

Vestea tragediei a cutremurat clubul Dinamo. Unul dintre fotbaliștii care au reacționat la decesul lui Constantin Covaciu a fost Cătălin Cîrjan.

„Suntem profund șocați și îndurerați de această veste. Odihnească-se în pace, domnule Constantin Covaciu! Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia îndoliată și către toți cei afectați de această tragedie. Multă putere în aceste momente cumplite!”, a scris dinamovistul, în mediul online.

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