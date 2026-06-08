Ce a strigat Christian Eriksen cu doar câteva secunde înainte de a se prăbuşi din nou pe gazon

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Christian Eriksen (34 de ani) s-a prăbuşit din nou pe gazon, în minutul 65 al meciului amical disputat de Danemarca în faţa Ucrainei, unul abandonat după acest moment care i-a speriat pe toţi fanii fotbalului.

După ce danezii au anunţat că mijlocaşul se află în stare bună şi în afara oricărui pericol, au apărut noi informaţii legate de motivul prăbuşirii jucătorului lui Wolfsburg.

Ce a strigat Christian Eriksen î nainte de pr ăbuşirea pe gazon

Medicul naţionalei, Morten Boesen, a anunţat că l-ar fi auzit pe Eriksen strigând “Opriţi-l!“, vorbind despre defibrilatorul implantat după momentul din 2021, când a suferit un stop cardiac.

”Din ce am văzut, cred că defibrilatorul a avut o problemă. Mi s-a părut că l-am văzut ducând mâna la piept și strigând ‘Opriți-l’ și imediat s-a prăbușit”, a declarat Morten Boesen, pentru danezii de la Sport 2.