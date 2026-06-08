Ce a strigat Christian Eriksen cu doar câteva secunde înainte de a se prăbuşi din nou pe gazon

Christian Eriksen (34 de ani) s-a prăbuşit din nou pe gazon, în minutul 65 al meciului amical disputat de Danemarca în faţa Ucrainei, unul abandonat după acest moment care i-a speriat pe toţi fanii fotbalului.
După ce danezii au anunţat că mijlocaşul se află în stare bună şi în afara oricărui pericol, au apărut noi informaţii legate de motivul prăbuşirii jucătorului lui Wolfsburg.
Ce a strigat Christian Eriksen înainte de prăbuşirea pe gazon
Medicul naţionalei, Morten Boesen, a anunţat că l-ar fi auzit pe Eriksen strigând “Opriţi-l!“, vorbind despre defibrilatorul implantat după momentul din 2021, când a suferit un stop cardiac.
”Din ce am văzut, cred că defibrilatorul a avut o problemă. Mi s-a părut că l-am văzut ducând mâna la piept și strigând ‘Opriți-l’ și imediat s-a prăbușit”, a declarat Morten Boesen, pentru danezii de la Sport 2.
“E bine că s-a trezit repede și a putut ieși pe propriile picioare. Asta arată că și-a recăpătat ritmul normal al inimii. Acum trebuie monitorizat. Se vor citi datele de pe defibrilator pentru a se stabili ce s-a întâmplat, dacă a fost o problemă a ritmului cardiac, dacă a fost un atac de cord”, a completat Boesen.
”E posibil ca defibrilatorul să se fi activat. Când se activează, pacientul simte un șoc puternic, ca o lovitură în piept. Pacienții îl descriu ca fiind destul de puternic”, a spus Gunnar Gislason, un celebru cardiolog danez.
Christian Eriksen s-a prăbuşit pe teren la EURO 2020
La 12 iunie 2021, danezul Christian Eriksen s-a prăbuşit în colţul terenului în timpul unui meci de la Campionatul European cu Finlanda. În timp ce coechipierii săi îl înconjurau, braţ la braţ, protejându-l de ochii lumii, medicii au început să lucreze pentru a-i salva viaţa mijlocaşului.
După ce a primit un tratament salvator pe teren, Eriksen a fost echipat ulterior cu un dispozitiv defibrilator cardioverter implantabil (ICD) – un tip de stimulator cardiac destinat să prevină stopurile cardiace fatale prin descărcarea unui şoc pentru a restabili ritmul cardiac regulat.
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