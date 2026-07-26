Controverse după stabilirea noului selecționer al Italiei. Andrea Pirlo, criticat: „Face propagandă Rusiei”

Au apărut primele controverse după stabilirea noului selecționer al Italiei. Andrea Pirlo are mari șanse să preia Squadra Azzurra, după refuzul lui Pep Guardiola, însă este criticat în Peninsulă.

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Concret, italienii amintesc de faptul că Andrea Pirlo este ambasadorul global al unui brand rusesc de pariuri sportive. El este în prezent și antrenorul lui United FC, echipa din Emiratele Arabe Unite fiind deținută de un rus, Sergey Lomakin, care este acționar și la compania de pariuri.

Controverse după stabilirea noului selecționer al Italiei: Andrea Pirlo, acuzat că facă propagandă Rusiei

Dacă va ajunge la un acord cu Federația Italiană, fiind aproape de asta, Andrea Pirlo va renunța la contractul cu brandul rusesc de pariuri sportive, dată fiind legislația din Italia.

Cum fostul internațional italian este aproape de a deveni selecționerul Italiei, legătura sa cu patronul de la United FC a stârnit un val de reacții în Italia. Politicienii italieni l-au criticat în termeni duri pe Andrea Pirlo, pe care nu vor să-l vadă pe banca naționalei.

„Cine a făcut sau face propagandă pentru Rusia după 2022 nu ar trebui să ocupe funcții naționale”, a transmis liderul partidului Azione, Carlo Calendam, conform gazzetta.it.